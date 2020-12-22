Cyberpunk 2077'de Saçınızı Değiştirebileceğiniz Mod

Bir mod geliştiricisi, hataları ve sorunlarıyla gündemden düşmeyen Cyberpunk 2077'de karakterinizin saçını değiştirebileceğini bir mod yayınladı. Mod sayesinde karakterinizin hem saçını hem de yüzünü değiştirebilirsiniz.

2020'nin en çok beklenen oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077'nin çıkışının üstünden yaklaşık 2 hafta geçti. Özellikle PlayStation 4 ve Xbox One konsollarına çıkan sürümleriyle yoğun eleştirilere maruz kalan Cyberpunk 2077, PC tarafında da yaşattığı çeşitli sorunlarla eleştirilerin hedefi oldu.

Ayrıca Cyberpunk 2077'yi oynamayı başarabilen oyuncuların en çok istediği şeylerden bir tanesi de oldukça detaylı bir şekilde yaratılabilen karakterin saç stilinin de ayarlanabilmesiydi. Bu isteğin karşılığını ise bir mod geliştiricisi verdi.

Cyberpunk 2077'de saç stilini değiştirmeyi sağlayan mod

Admiral isimli bir mod geliştirici tarafından geliştirilen bu mod, oldukça basit bir şekilde çalışıyor. Bir exe dosyası olarak oluşturulan bu mod, otomatik olarak kayıt dosyalarınızı seçiyor. Geriye sadece oyun içi seçenekler arasından yeni saç stilinizi seçmek kalıyor. Ayrıca bu mod sayesinde sadece saçınızı değiştirmekle kalmıyor, karakterinizin yüzünde de oynamalar yapabiliyorsunuz.

Mod geliştiricisi, kayıt dosyasının bulunmasında sorun yaşanması durumunda, kayıt dosyasının 'manuel' olarak seçilmesiyle bu sorunun aşılabileceğini söyledi. Yani kayıt dosyalarınız için farklı bir dosya yolu kullanıyorsanız bu sayede sorun yaşamadan bu modu kullanabilirsiniz.

Admiral isimli bu mod geliştiricisi, karakter yaratma kısmına ilerleyen dönemlerde daha fazla özellik eklemeyi istediğini ve saç renginin bu konuda listenin en başında geldiğini de söyledi. Aslında bundan önce de bir saç değiştirme modu yayınlanmıştı. Cyberpunk 2077 oyuncularından bir tanesiyseniz istediğiniz bir tanesini kullanabilirsiniz.

Bu haberimize konu olan Arasaka Appearance Updater'ı buradan, daha önce yayınlanmış olan In-Game Haricuts'ı ise buradan indirebilirsiniz.