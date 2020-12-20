CD PROJEKT Red, Cyberpunk 2077 Yüzünden Davalık Olabilir

Oyunseverlerin büyük beklentisini karşıladığını söylemenin güç olduğu Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt Red şimdi de davalık olabilir.

Cyberpunk 2077, CD PROJEKT RED'in uzun yıllardır beklenen büyük oyunuydu. Hatta pek çok kişiye göre yapım, 2020 yılının en iyi oyunu olacaktı. Oyunun çıkışı ne yazık ki istenildiği gibi olmadı.

İşi normalde oyunlar bile olmayan medya organlarına bile haber olan Cyberpunk 2077 için işler iyi gitmiyor. Üstelik yapım konsollarda büyük sıkıntı yaşamış hatta Sony, online mağazasından kaldırılmıştı.

CD PROJEKT RED, toplu davalarla uğraşabilir

New York Times'ın haberine göre, Varşova'da hukukçular ve yatırımcılar arasında görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin merkezinde ise firmaya karşı toplu bir dava açılması ihtimali yer alıyor.

CD PROJEKT RED yatırımcıları arasında da yer alan Mikolaj Orzechowski, yaptığı açıklamada kendi firmalarının hukuk departmanı ile birlikte toplu dava açmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Davanın 286 nolu kanuna dayandırılacağı da ifade edildi. Bu kanun, finansal fayda sağlamak için hatalı bilgi verme durumunu ele alıyor.

Ayrıca New York'lu hukuk firması Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz de CD PROJEKT RED SA'ya karşı genel bir dava açmak için inceleme başlattığını açıkladı. Ayrıca bu nedenle kayıp yaşayan yatırımcılara da iletişime geçmeleri için iletişime geçme çağrısı yapıldı.

CD PROJEKT RED için sıkıntılı dönem

Görünüşe bakılırsa Cyberpunk 2077, beklenen başarıyı yakalayamadığı gibi CD PROJEKT RED'in başına da bela olacak gibi gözüküyor. Genel olarak baktığımızda yatırımların başarısız olması ihtimali her zaman için bulunuyor. Burada sorun, Cyberpunk 2077 için verilen bilgilerin hatalı olabileceği varsayımından kaynaklanıyor.

Cyberpunk 2077 hakkındaki tartışmalar daha uzun süre bitmeyecek gibi duruyor. Oyun hakkında sizin görüşleriniz neler? Sizce Polonyalı firma başarısız mı oldu, yoksa baştan beri tutmayacak bir projeyi mi satıyordu? Oyunu oynama şansına erişebildiniz mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.