CD Projekt Red'in sevilen oyunu Cyberpunk 2077, oyunun yeni sürümü Ultimate Edition ile birlikte Mac'ler için de satışa sunulacak.

Son yılların en ses getiren oyunlarından Cyberpunk 2077, nihayet Mac’e geliyor. Hem ana oyun hem de geçen yıl çıkan Phantom Liberty eklentisini içeren Ultimate Edition, 17 Temmuz'da Mac App Store’un yanı sıra Steam, GOG.com ve Epic Games Store’da da satışa çıkacak.

Aslında bu sürüm geçen sonbaharda duyurulmuştu ve yılın başlarında çıkması planlanıyordu ama gerek Mac'e uyarlanması ve Nintendo Switch 2 sürümünün yetiştirilmesi ile birlikte şirket biraz daha zamana ihtiyaç duydu.

Cyberpunk 2077 hangi Mac'lerde oynanabilecek?

Oyun sadece Apple’ın M serisi işlemcilerine sahip Mac’lerde çalışacak ancak 16 GB RAM şart. Yani RAM’i 8 GB olan Mac’ler Cyberpunk 2077'yi oynayamayacak. Grafik kalitesi ise cihazdan cihaza farklılık gösterecek ama geliştirici firma CD Projekt Red, her Mac modeli için özel grafik ayarları hazırladığını söylüyor. Böylece ayarlarla çok uğraşmadan oynamak mümkün olacak.

Teknik detaylara meraklı olanlar için oyun AMD FSR ve Apple’ın MetalFX teknolojilerini kullanıyor. WWDC 2025’te tanıtılan yeni özellikler ise gelecekteki güncellemelerle oyuna eklenecek. Son seri Mac’lerde Ultra ayarlarda 120 FPS'e kadar performans alabileceksiniz.