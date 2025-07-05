Netflix'in Cyberpunk 2077'den esinlenen sevilen animesi Cyberpunk: Edgerunners'ın 2. sezonu resmen duyuruldu. Sezon hakkında bazı bilgiler de paylaşıldı.

CD Projekt’in çok sevilen oyunu Cyberpunk’tan esinlenen Netflix animasyon dizisi Cyberpunk: Edgerunners, 2022 yılında yayımlanmıştı. Yapım, kısa sürede büyük ilgi toplarken izleyenler tarafından çok beğenilmişti. Şimdi ise hem dizinin hem de oyunun hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

Anime Expo 2025 etkinliğinde yapılan duyuruya göre Netflix, sevilen Cyberpunk: Edgerunners anime dizisinin ikinci sezonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Yeni sezon hakkında ilk detaylar da platform tarafından açıklandı.

Yepyeni bir hikâye anlatacak, daha kanlı ve üzücü olacak

*Cyberpunk: Edgerunners'ın 2. sezonundan ilk poster

Cyberpunk: Edgerunners’ın ikinci sezonunda tamamen yeni bir hikâyenin anlatıldığını göreceğiz. Yepyeni karakterler gelirken daha gerçekçi bir şekilde ele alınacağı ifade edilmiş. Hatta bu sezonun ilkine kıyasla çok daha kanlı ve üzücü olacağı da yapılan açıklamalar arasında yer alıyor.

Yeni sezon, ilk sezonun 6’ıncı bölümünü yöneten Kai Ikarashi tarafından yönetilecek. Etkinlikte 2. sezondan bir fragman da gösterildi. Yukarıdaki videodan kısa tanıtım fragmanını görebilirsiniz. Resmî olarak paylaşılmadığı için etkinlikte yapılan bir çekimden görüntülere ulaşabildik. Yaklaşık 50 saniyelik teaser’da ikinci sezonda neler göreceğimizin sinyalleri veriliyor.

Cyberpunk: Edgerunners’ın ikinci sezonu hakkında tüm bildiklerimiz bu kadar. Ne zaman yayımlanacağı ve diğer konular hakkında henüz bir bilgi yok. Netflix, ilerleyen dönemde yeni detayları da açıklayacaktır.