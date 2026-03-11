Cyberpunk 2077, Game Pass Kütüphanesine Eklendi - Nasıl Ücretsiz Oynanır?

Cyberpunk 2077, geçtiğimiz hafta duyurulduğu üzere Game Pass kütüphanesine eklendi. Peki oyunu Game Pass üzerinden oynamak için ne yapmak gerekiyor?

Oyun dünyasının en çok konuşulan ve en büyük yapımlarından biri olan Cyberpunk 2077, nihayet Xbox Game Pass kütüphanesindeki yerini aldı.

Çıkışından bu yana aldığı büyük güncellemeler ve yeniliklerle muazzam bir açık dünya deneyimine dönüşen bu yapıma artık neredeyse ücretsiz bir şekilde erişmek mümkün.

Cyberpunk 2077 nasıl bir oyun?

CD Projekt Red tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077, güce, gösterişe ve vücut modifikasyonlarına takıntılı devasa bir metropol olan Night City'de geçen bir açık dünya aksiyon-rol yapma oyunudur.

Oyunda ölümsüzlüğün anahtarı olduğu söylenen eşsiz bir siber implantın peşine düşen kiralık bir haydut olan "V" karakterini canlandırıyorsunuz. Cyberpunk 2077 derinlemesine hikâye anlatımı, kendi oyun tarzınıza göre şekillendirebileceğiniz geniş yetenek ağaçları, FPS dinamikleri ve tabii ki efsanevi Johnny Silverhand rolündeki Keanu Reeves ile oyunculara unutulmaz bir distopik macera sunuyor.

Cyberpunk 2077 nasıl ücretsiz oynanır?

Teknik olarak Cyberpunk 2077 tamamen ücretsiz bir oyuna dönüşmedi ancak oyun Xbox Game Pass kütüphanesine eklendiği için, aktif bir Game Pass aboneliğiniz varsa oyunu satın almak için ekstra hiçbir ücret ödemenize gerek kalmıyor.

Aylık ödediğiniz abonelik ücretinin bir parçası olarak oyunun tam sürümüne erişebilir ve aboneliğiniz devam ettiği sürece hiçbir kısıtlama olmadan oynayabilirsiniz.

Nasıl Game Pass abonesi olunur?

Eğer henüz bir Game Pass abonesi değilseniz ve Cyberpunk 2077'yi oynamak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek saniyeler içinde kütüphaneye erişim sağlayabilirsiniz.