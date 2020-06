Cyberpunk 2077'nin Ertelenmesinin İyi ve Kötü Yanları

Bu senenin en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, bildiğiniz üzere Perşembe günü 2. kez ertelenmişti. Bazı kesimlerde bu ertelenmenin iyi bir gelişme olduğu düşünülürken, oyunun ertelenmesinin kendine has olumsuz etkileri de bulunuyor.

İlk olarak E3 2019 etkinliğinde 2020 yılının Nisan ayına ertelenen Cyberpunk 2077, hem koronavirüs salgını kapsamında hem de oyun hakkında yaşanan bazı teknik sorunlar nedeniyle geçtiğimiz Perşembe günü oyunun Kasım ayına ertelendiği CD PROJEKT RED tarafından duyurulmuştu. Tabi oyunun çıkış tarihine yapılan bu ertelemeler internet dünyasında iki farklı şekilde algılanıyor. Bazı kesimler oyunun ertelenmesinin oyuna eklenecek yenilikler ve geliştirmeler açısından iyi olacağını düşünürken bir diğer kesim de oyunun hâlihazırda yeterinde ertelendiğini düşünüyor.

Özellikle Witcher 3 ile yakaladığı başarının ardından CD PROJEKT RED'in Cyberpunk 2077'yi aceleye getirmek istememesi gayet mantıklı olarak düşünülüyor. Özellikle şirketin bu hafta yaptığı, oyunda bulunan çok sayıda hatayı düzeltmek ve ayrıca oyun mekaniklerinde bazı dengelemeler yapmaları gerektiği için zamana ihtiyaçları olduğu konusundaki açıklamalar doğrultusunda CD PROJEKT RED'in Cyberpunk 2077'yi bulunduğu hatalı hâliyle satışa sunması kulağa pek mantıklı gelmiyor. Erken çıkan bir Cyberpunk 2077'nin, bu kadar yüksek tutulan beklentileri karşılayamayabileceği ve sonunun Fallout 4 gibi olabileceği de düşünülüyor.

Beklemek, her zaman beklenilen zamana değmeyebilir:

Cyberpunk 2077'nin bu zamana kadar çoktan hazırlanmış ve piyasa sürülmüş olması gerekiyordu. CD PROJEKT RED yetkilisi Adam Kicinski'nin geçen sene yaptığı açıklamada; "oyunu bitirmek için sadece eklememiz gereken birkaç dönüm noktası kaldı ve bu dönüm noktalarını elimizden geldiği kadar az sayıda tutmaya çalışıyoruz." ifadelerinde bulunmuştu. Fakat bu ifadelerin ardından 3 ay sonra çıkması planlanan oyun 1 yıl sonraya ertelendi. Oyun dünyasında çıkış tarihlerinin ertelenmesi alışılmadık bir durum değil. Koronavirüs salgını olmadan önce bile The Last of Us Part II ve Final Fantasy 7 Remake gibi oyunlar hâlihazırda ertelenmişti. Fakat bu kadar fazla sayıda ve uzun sürede yaşanan ertelenmeler sonucunda beklentiler ve oyuna karşı duyulan heyecan ister istemez düşebiliyor.

Cyberpunk 2077'nin ilk duyurulduğu zamanki yarattığı heyecan ile şu an oyuna karşı duyulan heyecan, gözle görülür bir düzeyde azalmış durumda. Bu bağlamda bazı hayranlar Cyverpunk 2077, bir sonraki yıla ertelense bile beklemenin değeceğini düşünürken, bazı hayranlar ise Cyberpunk 2077'nin kendilerine bu kadar uzun süre bekleme süresine değecek seviyede bir deneyim yaşatabileceğine artık inanmıyor. Eğer yeni bir ertelenme söz konusu olmazsa Cyberpunk 2077'nin, bu sene 19 Kasım tarihinde PlayStation 4, Windows PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulması bekleniyor.