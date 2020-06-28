Cyberpunk 2077'nin Ön Siparişleri Çin'de Rekor Kırdı

Merakla beklenen oyun Cyberpunk 2077'nin ön siparişleri Çin'de rekor seviyeye ulaştı ve oyunun en çok ön sipariş aldığı yer dünya genelinde Çin oldu.

CD PROJEKT RED’in tam anlamıyla ‘yıllardır’ beklenen ve geçtiğimiz günlerde çıkış tarihi bir kez daha ertelenen oyunu Cyberpunk 2077, ön siparişe açılmış durumda. Büyük bir ilgi görmesi beklenen ve herkesin dört gözle beklediği oyunun ön siparişleri, Çin’de rekor seviyeye ulaştı. Ayrıca oyunun dünya genelinde de en çok Çin’de ilgi gördüğü söyleniyor.

RPG severlerin heyecanla beklediği Cyberpunk 2077’nin çıkışı artık yılan hikayesine dönmüş durumda. Sürekli ertelenen oyun son olarak 17 Eylül olarak belirlenen çıkış tarihi için de bir erteleme kararı ile karşımıza çıkmıştı. Ön siparişe açılan oyun, hem ülkemizde hem de tüm dünya genelinde oyunseverler tarafından büyük bir ilgiyle karşılaştı ve ciddi ön sipariş rakamlarına ulaştı. Çin’de Steam’de en çok satan oyunlar listesinde ilk sırada yer alan oyunun geleceği diğer platformlar için de büyük ilgi gördüğü düşünülüyor.

Cyberpunk 2077’nin özellikle görsel tasarım anlamında dikkat çeken bir oyun olduğu şüphesiz. Bunun dışında oyunda yaratılan evren ve senaryosu da oyuna duyulan ilgiyi hayli artırıyor. Ayrıca VR uyumlu olacağı söylentilerini de hesaba katarsak, oyun yayınlandıktan sonra da uzunca süre ses getirecek gibi görünüyor.

Oyun hem PS4’te ve PC’de hem de Xbox One’da oynanabilecek ve oyunun PS4 versiyonuna sahip olan oyuncular, herhangi bir ek ücret ödemeden oyunu ilerleyen dönemde PS5’te de oynayabilecek. Aynı şekilde oyunun Xbox One kopyasına sahip olan oyuncular da Xbox Series X'te sorunsuz olarak oyunu oynayabilecekler.

Şu an için oyunun belirlenen çıkış tarihi 19 Kasım. Eğer oyunu merak ediyor ve çıkar çıkmaz ilk oynayanlar arasında yer alanlardan olmak istiyorsanız oyunun ön siparişini PC için Steam ve Epic Games Store üzerinden 249 TL’ye, PlayStation için 459 TL’ye ve Xbox için 468 TL’ye oluşturabilirsiniz.