Cyberpunk 2077’nin Yeni Fragmanı Yayınlandı

CD PROJEKT RED’in 19 Kasım’da piyasaya sürülecek oyunu Cyberpunk 2077’nin arabalarına odaklanan yeni fragman yayınlandı. Videonun sonunda 1977 model Porsche 911 dikkat çekti.

CD PROJEKT RED’in fütüristik bir dünyada geçen RPG oyunu Cyberpunk 2077’nin çıkışına kısa bir zaman kaldı. Günümüzden 57 yıl sonrasında geçecek olan oyun, haliyle fütüristik araç tasarımlarına da sahip olacak. Bununla birlikte her ne kadar gelecekten fırlamış araçlara binecek olsak da oyunun içinde günümüzden tanıdığımız bazı güzel otomobiller de yer alacak. Bunlardan birisi de 1977 model Porsche 911 olacak.

Cyberpunk 2077’nin yayınlanan yeni fragmanında, yavaş ve her yeri dökülen econobox’lardan hızlı, zırhlı hiper arabalara kadar yollarda sürme deneyimi yaşadığımız pek çok şeyi gördük. Bunlar dışında son derece ağır ve zırhlı araçları da görmüş olduk.

Cyberpunk 2077 - Rides of the Dark Future fragmanı:

Her araba farklı hissettirecek

CD PROJEKT RED’in uzun zamandır geliştirdiği ve GTA 5’ten beri en büyük beklenti yaratan oyun olarak dikkat çeken Cyberpunk 2077, arabaların sadece özellik bakımından birbirinden farklı görünmediğini, her aracın farklı hissettirdiğini söyledi. Bu, sadece farklı otomobil sınıfları için değil, bununla beraber bu araçları nerede bulduğunuza, kimin kullandığı gibi pek çok bireysel duruma da bağlı olacak.

Oyunda 100 yaşında arabayla gaza basacağız

Cyberpunk 2077’nin fragmanında en çok dikkat çeken noktalardan birisi de son sahnede gördüğümüz orijinal bir 1977 model Porsche 911 oldu. Oyunun yılına göre 100 yaşında olacak bu araba, oyunda 2077’lerin tozunu attırmamıza yarayacak.

Cyberpunk 2077, 19 Kasım’da piyasaya sürülecek. Oyunun daha şimdiden yılın oyunu ve pek çok diğer ödülü kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki sizler Cyberpunk 2077’nin araçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.