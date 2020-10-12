Razer, Cyberpunk hayranlarının yakından ilgileneceği yeni oyuncu faresi Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition'ı tanıttı. Cyberpunk 2077 ögeleriyle tasarlanan fare, Razer'ın web sitesinde 160 dolardan satışa sunulacak.

Oyunculara yönelik ürettiği ekipmanlarla bilinen elektronik devi Razer, bu yılın en çok beklenen PC oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077'ye özel yeni bir fare tasarladı. Viper Ultimate kablosuz farenin Cyberpunk 2077 ögeleriyle birleştiği ürün, Cyberpunk hayranları için gerçekten hoş bir tasarım sunuyor.

Tasarım anlamında Cyberpunk ögelerine sadık kalan 'Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition', tamamıyla sarı rengin hâkim olduğu bir gövdeye sahip. Gövde kısmının en altında RGB destekli bir Razer logosu, orta tarafta Cyberpunk imzası, sağ tıka damgalanmış bir barkod ve tekerleğin köşelerinde yine Cyberpunk'ın imza renklerinden olan turkuazın kullanıldığını görebiliyoruz.

Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition özellikleri:

Kablosuz bağlantı desteğine sahip olan fare, yine sarı renge boyanmış bir şarj yuvasıyla birlikte geliyor. Bu şarj yuvasında da ayrıca bir Razer logosu bulunuyor ve şarj esnasında alt çerçeve turkuaz renkte yanıyor.

Her iki elle kullanıma uygun bir tasarıma sahip olan oyuncu faresi, Razer'ın diğer kablosuz teknolojilerden %25 daha hızlı olduğunu iddia ettiği HyperSpeed kablosuz bağlantı teknolojisini kullanıyor ve tam şarjla 70 saatlik kullanım süresi vadediyor. 5 yerleşik profil ve 8 programlanabilir düğme de Viper Ultimate'in özellikleri arasında yer alıyor.

Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition fiyatı:

Normalde Siyah, Kuvars Pembesi ve Cıva Beyazı renk seçenekleriyle 150 dolardan (1.181 TL) satışa sunulan Viper Ultimate farenin Cyberpunk 2077 baskılı varyantına sahip olmak isteyenlerin 10 dolar daha fazla (160 dolar / 1.260 TL) ödeme yapması gerekiyor. Ayrıca ürünün şu anda stokta bulunmadığını, muhtemelen Cyberpunk 2077 ile birlikte piyasaya sürüleceğini de belirtelim.