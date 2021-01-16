Cyberpunk 2077 Hakkında Yeni Bir Rapor Yayınlandı

Oyun severlerle buluşmasının üzerinden neredeyse iki ay geçmesine rağmen Cyberpunk 2077 ile ilgili haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Gelen son haberler ise oyunun aldığı tüm eleştirilerin ve adeta 'patlayan bir balon' olarak anılmasının arkasında yatan sebepleri gözler önüne seriyor.

2020 yılının en çok konuşulan oyunu olmayı başaran, rekorlara imza atan, milyonlarca oyuncu tarafından oynanan ancak tüm bunlara rağmen eleştiri yağmuruna tutulan Cyberpunk 2077 hakkında hazırlanan raporlar, oyundaki tüm hataların ve karşılanamayan beklentilerin sebebini ortaya çıkardı.

Özellikle konsol oyuncuları tarafından büyük eleştiri toplayan Cyberpunk 2077 hakkında 20'den fazla eski ve yeni CD Projekt Red çalışanı ile yapılan görüşmeler sonrası oluşturulan bir rapor, oyunun geliştirilmesine aslında 2016 yılına kadar gerçek anlamda başlamadığını, oyunda 2016 yılında pek çok majör değişiklik yapıldığını ve hatta 2018 E3'de gösterilen demonun neredeyse tamamen 'sahte' olduğunu ortaya koydu.

2012 yılından 2016 yılına kadar oyun üçüncü şahıs nişancı (TPS) olarak planlandı:

Cyberpunk 2077'de bulunan tüm hatalara dair herkesin bu kadar tahammülsüz olmasının sebeplerinden biri de hiç şüphesiz oyunun sekiz senedir geliştiriliyor olmasıydı. Sekiz senedir üzerinde çalışılan bir oyunun hatalarla dolu olarak gelmesini kimse kabul edemedi.

Ancak CD Projekt Red çalışanları ile yapılan görüşmeler sonrasında oluşturulan rapora bakılacak olursa Cyberpunk 2077 üzerindeki ciddi çalışmalar ancak 2016 yılında başlayabilmiş. 2016 yılına kadar gelinen nokta adeta 'sıfırlanarak' oyun yeniden geliştirilmeye başlanmış. Örneğin oyun 2016 yılına kadar 4 sene boyunca TPS olarak geliştirilmiş ancak bu 2016'da kökten değişmiş.

CD Projekt Red'in 2018 yılında E3'te oyun severlerle buluşturduğu ve oyuna dair en büyük 'tanıtım' faaliyetlerinden biri olan, oyuna olan ilgiyi ciddi anlamda artıran demo videosu ise büyük oranda 'sahte' imiş.

Üstelik gerçekçi olmayan teslim tarihleri sebebiyle çalışanlar bu süreçte büyük baskı altında çalışmak durumunda kalmış. Yaşanan tüm teknik aksaklıklar ve bu stresli çalışma süreci de oyuna doğal olarak negatif yansımış.

Önümüzdeki hafta gelmesi planlanan büyük güncelleme ile ilk adım atılacak:

Cyberpunk 2077 şimdiye kadar birkaç ufak düzeltme içeren güncelleme yayınladı ancak henüz büyük bir güncelleme gelmedi. Oyundaki hataların çözülmesine yönelik ilk büyük güncellemenin ise önümüzdeki hafta yayınlanması planlanıyor.

Cyberpunk 2077 için güncellemeler gelmeye başladıkça oyun hakkındaki yorumlar da büyük oranda değişeceğe benziyor. Çünkü tüm hatalara rağmen oyunun hikayesi, mekan ve karakter tasarımı, sunduğu açık dünya ve distopik gelecek imajıyla hala oldukça heyecan verici bir noktada durduğunu söyleyebiliriz. Cyberpunk 2077'yi tüm artı ve eksileriyle değerlendirdiğimiz yazımıza göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.