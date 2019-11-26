"Elektrikli ATV, Cybertruck'ı Satın Alanlara Seçenek Olacak"

Tesla, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Cybertruck etkinliğinde, tamamen elektrikli pick-up’ının yanı sıra, ilk elektrikli ATV modelini de tanıtmıştı. ABD’li şirketin CEO’su Elon Musk, ATV’nin Cybertruck’ı satın alacaklara ek bir seçenek olarak sunulacağını söyledi.

Bilim kurgu distopyasından fırlamışcasına bir tasarıma sahip olan Tesla Cybertruck, manşetleri süslemeyi sürdürüyor. Fütüristik pick-up modelinin bu denli gündem olmasının nedeni sadece görünüşü değil. Hatırlayacağınız üzere, Cybertruck’ın kırılmaz denen camları demir bir bilye ile paramparça olmuştu. Dahası bu fiyasko, Elon Musk’a tam 768 milyon dolar kaybettirmişti.

Öte yandan geçtiğimiz hafta düzenlenen lansmanda görücüye çıkan tek araç Cybertruck olmamıştı. Musk aynı zamanda, sürpriz bir elektrikli ATV modeli de tanıtmıştı. Aynı elektrikli pick-up gibi gibi fütüristik bir görüntüye sahip olan Cyberquad, Cybertruck'ın bataryalarından şarj edilebiliyor.

Musk, Cybertruck ile mükemmel bir uyum sağlayan elektrikli ATV’nin donanımsal özelliklerini açıklamamıştı. Bu da, aracın gerçekten üretilip üretilmeyeği hakkında çeşitli spekülasyonlara neden olmuştu. Kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Tesla CEO’su, ATV'nin gerçekten üretileceğini ve Cybertruck'ı satın alanlara seçenek olarak sunulacağını söyledi.

Cyberquad’ın tasarımı, fütüristik hatlarına ek olarak ön ve arkadaki LED ışık şeritleriyle Cybertruck'ın tasarımını büyük ölçüde takip ediyor. Elektrikli ATV ayrıca Cybertruck’ın bagaj kapağından açılan yerleşik rampa sayesinde pick-up’ın kargo alanına doğrudan girebiliyor. Tesla, Cyberquad’ın fiyatını ve özelliklerini henüz açıklamadı; ancak Musk’ın paylaşımı, detayların yakında belli olacağına işaret ediyor olabilir.