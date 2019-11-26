Cybertruck'ın Tasarım Başarısını Gösteren Aerodinamik Testi

Bir havacılık mühendisi, Tesla'nın yeni pick-up'ını incelemeye aldı. Mühendisin yaptığı aerodinamik simülasyonları, Cybertruck'ın aerodinamik yapısının başarılı olduğunu gözler önüne seriyor.

Son birkaç yıldır otomobil sektörünün en popüler isimlerinden bir tanesi olan Tesla, geçtiğimiz hafta sonunda yeni pick-up modeli "Cybertruck"ı duyurdu. Hem tasarımı hem teknik özellikleri hem de sağlamlığıyla dikkatleri üzerine çeken bu pick-up, pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Tasarım böylesine farklı olunca otomobil tutkunları, bu aracın aerodinamik sisteminin yeterince iyi olup olmadığını merak etmeye başladılar.

Aerodinamik, motorlu bir aracın en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Çünkü aerodinamik yapı, otomobillerin yol tutuşu, yakıt tüketimi ve dengesi gibi pek çok hayati özelliğe yön verir. Aerodinamiği iyi olmayan bir aracın beklenen performansa ulaşması düşünülemez. Ayrıca bu sistem, aracın genel görünümü ile de tamamen bağlantılıdır. Cybertruck'ın sahip olduğu ilginç tasarım da, bu aracın aerodinamiğini merak edilmesine neden oldu.

Cybertruck, bugüne kadar gördüğümüz hiçbir araca benzemiyor. Tesla'nın yeni pick-up'ı, tamamen yeni ve fütüristik bir yapıya sahip. Peki bu fütüristik yapı, bir mühendislik hatası mı yoksa mühendislik harikası mı? İşte bu sorunun yanıtını arayan diğer mühendisler, bilgisayarlarının başına geçtiler ve aracın 3 boyutlu modelini oluşturduktan sonra bazı testler yaptılar.

Cybertruck'la ilgili dikkat çeken olay aslında şu; normal koşullarda otomobiller, daha iyi bir aerodinamik tasarım için yumuşak geçişlere sahiptirler. Yani araçlarda bu kadar keskin çizgiler kullanılmaz. Ancak Tesla'nın yeni pick-up'ı, bugüne kadar ki alışkanlıklarımızı unutturuyor. Araç öyle sert geçişlere sahip ki, sanki karton parçalar kesilip yapıştırılmış gibi görünüyor. Dilerseniz şimdi, aracın 3 boyutlu modeliyle ilgili yapılan çalışmalara geçelim.

Görmekte olduğunuz bu fotoğraf, Mühendis Justin Martin tarafından oluşturuldu. Martin, bu üç boyutlu çizimi oluşturabilmek için 24 saat boyunca aracın farklı açılardan görüntülerini incelemiş. 3 boyutlu çizim mükemmel olmasa da Cybertuck'a fazlasıyla benziyor ve bu da aslında merak ettiğimiz soruların yanıtlarını almamıza yetiyor.

Martin, bilgisayar ortamında simüle ettiği Cybertruck'ın aerodinamik yapısının ümit verici olduğunu söylüyor. Pick-up, hava akımını gayet rahat bir şekilde iletebiliyor. Aslına bakacak olursak aerodinamiğin temelinde de bu yatıyor. Çünkü hava akışının kolaylıkla iletilemediği ya da düzgün iletilmediği durumlarda türbülans gerçekleşir ve bu da araç için hiç iyi olmaz.

İşte Cybertruck'ın aerodinamik test sonuçları

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, Cybertruck'ın üst kısmında sivrilen bölüm. Bu bölüm normal koşullarda, özellikle pick-up türündeki araçlar için ciddi bir risk oluşturmaktadır. Tepe noktasındaki yön değişimi ya da aracın kaporta bölümünün bitişi, bu bölgede ciddi bir hava girdabı oluşturur ve bu da pek çok pick-up'ın ortak aerodinamik sorunudur. Ancak Cybertruck, bu can alıcı noktada da başarılı oluyor.

Cybertruck bir mühendislik harikası

Bir havacılık mühendisi tarafından yapılan test, Tesla'nın yeni pick-up'ının sağlam bir aerodinamik tasarıma sahip olduğunu gösteriyor. Elbette yapılan bu test, birebir doğru sonuçları ortaya koymuyor ancak yine de tüketicilerin kafalarındaki soru işaretini gidermeye yetiyor. Anlaşılan o ki Tesla'nın yeni Cybertruck'ı bir mühendislik hatası değil, mühendislik harikası.