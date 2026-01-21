Tümü Webekno
Web Deneyimini Gerçek Zamanlı Kişiselleştiren Cypien AI, Webrazzi GSYF’den 300 Bin Dolar Yatırım Aldı

Webrazzi GSYF, web sitelerindeki ziyaretçi davranışlarını gerçek zamanlı olarak analiz edip içerikleri Generative UI yaklaşımıyla anında dönüştürebilen yerli yapay zeka girişimi Cypien AI’a 3 milyon dolar değerleme üzerinden 300 bin dolar yatırım yaptı.

2023 yılının Şubat ayında Tunç Günbey ve Mert Tuna Yılmaz tarafından kurulan Cypien AI, 11 kişilik bir ekiple faaliyet gösteriyor. Platform, ziyaretçilerin niyetini, bağlamını ve etkileşim biçimini analiz ederek; ürün metinlerinden görsellere, içerik akışından sayfa yapısına kadar pek çok unsuru anlık olarak yeniden üretiyor. Üstelik bu süreç, herhangi bir prompt’a ihtiyaç duyulmadan tamamen otomatik şekilde ilerliyor.

Cypien AI, mesaj tonu, hikaye kurgusu, içerik yoğunluğu ve sayfa mimarisini birlikte ele alarak her kullanıcıya özel, hiper kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyor. Bu yaklaşım sayesinde statik web sayfaları, sürekli adapte olan ve dönüşen bir Generative Commerce katmanına dönüşüyor. Şirket, bu sayede markaların mevcut trafiğinden daha yüksek etkileşim ve dönüşüm elde edebileceğini vurguluyor.

Gerçekleştirilen 300 bin dolarlık yatırımın; Cypien AI’ın yurt dışı pazarlara açılım sürecini hızlandırmak, pazarlama ve go-to-market faaliyetlerini ölçeklemek ve yeni analiz ile deneyim modülleri geliştirmek için kullanılacağı açıklandı.

