Instagram'ın en bilindik isimlerinden birisi olan CZN Burak, Instagram'da 2021 yılının en fazla beğenilen Türk profili olduğunu açıkladı. Burak Özdemir, aynı zamanda dünyada ilk 10'a girdiklerini de ekledi.

Sosyal medya sayesinde tüm dünyaya ismini duyurmayı başaran Türk içerik üreticileri arasında yer alan şef CZN Burak, 2021 yılında milyonlarca yeni takipçi elde etmeyi başardı. Bu yıl da pek çok ünlüyle pide pozu veren CZN Burak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2021 yılında sosyal medyada nasıl bir başarıya ulaştığını açıkladı.

Burak Özdemir, yaptığı paylaşımda 2021 yılı boyunca Instagram’daki 265 paylaşımına toplamda 274 milyon 469 bin 82 beğeni geldiğini açıkladı. Özdemir, böylelikle Türkiye’de en çok beğeni alan profil olduklarını, dünyadaysa ilk 10 profil arasına girmeyi başardıklarını belirtti. CZN Burak, tweetin altındaki bir başka paylaşımında da “CZN Burak, sadece CZN Burak’tan ibaret değil, kocaman bir ailesi var.” ifadelerine yer verdi.

CZN Burak'ın paylaşımı:

1994 doğumlu olan CZN Burak, Hatay Medeniyetler Sofrası adlı lokanta zinciriyle Arap ve Anadolu Mutfağına ait yemekler sunuyor. CZN Burak’ın popülerliği de bu yemekleri kameraya karşı gülümseyerek yaptığı şovlarla katlanarak arttı. Yurt dışında Nusret’in “Salt Bae” lakabına benzer bir şekilde “Smiley bae” olarak tanımlanmaya başladı.