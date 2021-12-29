2021'de Instagram'da En Çok Beğeni Alan 10 Fotoğraf

2022 yılına girmeye hazırlanırken, 2021 yılına bir dönüp bakalım dedik ve bu yıl Instagram'da en çok beğeni alan 10 fotoğrafı bir araya getirdik. Gelin, bu fotoğraflara göz atalım.

2021 yılını ardımızda bırakıp 2022 yılına geçiş yapmamıza yalnızca iki gün kalmışken, 2021 yılına dair derlemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2021’in en popüler internet siteleri, en çok beğeni alan Tweet’leri ve YouTube Türkiye’de paylaşılan en iyi videoları ve dahasını paylaştıktan sonra bu kez, 2021 yılının en fazla beğeni toplayan Instagram gönderilerini bir araya getirdik.

Birçok insanın gününün büyük bir bölümünü ayırdığı fotoğraf paylaşım platformu Instagram’da 2021 yılının en fazla beğenilen fotoğrafları, tahmin edilebileceği gibi dünyanın en ünlü isimlerinin fotoğrafları ve videolarıydı. Fakat listede yalnızca ünlü isimler değil, viral olan bir isim de yer aldı. Gelin, bu yıl Instagram’da en fazla beğenilen fotoğraflara bakalım.

2021'de Instagram'da en çok beğenilen fotoğraflar:

10 – Cristiano Ronaldo

Yıllar sonra Manchester United’a dönüş yapan Ronaldo, kırmızı formayla çıktığı ilk maçın ardından bu fotoğrafları paylaştı.

9 – Mermaid Montana

Bu yılın en büyük sürprizi, bu listenin aksine yalnızca 923 bin takipçisi olan Mermaid Montana oldu. Kendisinin Blue Zoo’daki bir kızla olan bu videosu, 20 milyondan fazla beğeni topladı.

8 – Lionel Messi

Büyük tartışmaların ardından Lionel Messi, en sonunda Barcelona’dan ayrıldığını bu fotoğraflarla duyurdu.

7 – Lionel Messi

Bu yıl peş peşe iki fotoğrafla listede olan Messi, bu fotoğrafında Arjantin ile kazandıkları Copa America kupasıyla poz verdi.

6 – Billie Eilish

Müzik sektörünün en hızlı yükselen isimlerinden Billie Eilish’in Vogue için verdiği bu poz, bu yılın en beğenilenleri arasındaydı.

5 – Lionel Messi

Barcelona’dan ayrılan Lionel Messi, Paris Saint Germain formasıyla ilk kez poz verdi.

4 – Billie Eilish

Billie Eilish, bu fotoğrafla birlikte sarı saçlarını ilk kez gösterince Instagram’ın gündemi oldu.

3 – Kylie Jenner

Dünyanın en ünlü modellerinden Kylie Jenner, ikinci hamileliğini kutladığı videoyla bu yılın en beğenilen 3. gönderisi konumuna yerleşti.

2 – Ariana Grande

Dalton Gomez ile evlenen Ariana Grande’nin evlilik fotoğrafları, bu yılın en beğenilen ikinci gönderisi oldu.

1 – Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, eşi Georgina Rodriguez ile birlikte ikiz beklediklerini duyurdu. Bu fotoğraf, 32 milyondan fazla beğeni aldı.