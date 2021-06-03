Microsoft DirectX yazılım sisteminin önemli DLL dosyalarından biri olan D3dx9_39.dll dosyasında yaşanan herhangi bir sıkıntı kaynaklı olarak ‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatası ile karşılaşabilirsiniz. Oyunları ve grafik tasarım programlarını çalıştırmanızı engelleyen ‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatası nasıl çözülür sorusunu yanıtladık ve çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemleri anlattık.

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda oyunları ve grafik tasarım programlarını çalıştırmanız için Microsoft DirectX yazılım sistemi dahilinde pek çok DLL formatında dosya bulunur. Bu dosyalar, program dosyalarının içinde ya da yükleme dosyasının içinde de bulunabilir. ‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatası da bu dosyalardan biri olan D3dx9_39.dll dosyasında yaşanan bir sorun kaynaklı olarak karşınıza çıkacaktır.

‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatası genel olarak oyun ve grafik tasarım programı yüklenirken ya da yükledikten sonra ilk çalıştırma sırasında karşınıza çıkar. Büyük bir sorundur çünkü hata uyarısı almaya devam ettiğiniz sürece söz konusu oyunu ya da programı çalıştıramazsınız. ‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatası nasıl çözülür sorusunu yanıtladık ve çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemleri tüm detaylarıyla anlattık.

‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatası nasıl çözülür?

Yöntem #1: Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Yöntem #2: Microsoft DirectX son sürümünü yükleyin.

Microsoft DirectX son sürümünü yükleyin. Yöntem #3: Microsoft DirectX son sürüm paketinden yalnızca D3dx9_39.dll dosyasını yükleyin.

Microsoft DirectX son sürüm paketinden yalnızca D3dx9_39.dll dosyasını yükleyin. Yöntem #4: ‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatasına neden olan oyun ya da programı silin ve yeniden yükleyin.

‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatasına neden olan oyun ya da programı silin ve yeniden yükleyin. Yöntem #5: Ekran kartı sürücülerinizi güncelleyin.

Yöntem #1: Bilgisayarınızı yeniden başlatın:

Hangi elektronik cihazda hangi sorunu yaşıyor olursanız olun, şöyle bir kapatıp açmak pek çok sorunu çözecektir. Açılış sırasında önyükleme doğru gerçekleşmemiş olabilir, önbellek yoğunluğu yaşanabilir, açılış programları DLL dosyalarını geri plana atmış olabilir. Bunlar ve bunlara benzer pek çok sorun kaynaklı olarak oluşan ‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatası, yeniden başlatma sonrası ortadan kalkacaktır.

Yöntem #2: Microsoft DirectX son sürümünü yükleyin:

Yeniden başlatma her zaman etkili bir çözüm olmayabilir. DLL dosyaları Microsoft DirectX yazılım sistemine dahil oldukları için son sürümü yüklemek, ‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatasını ortadan kaldırabilir. Buradan Microsoft resmi internet sitesine girin ve bilgisayarınıza en uygun olan son sürümü indirin. Microsoft resmi internet sitesi dışında indirilen DLL dosyaları hatayı ortadan kaldırmayacağı gibi daha da büyütebilir.

Yöntem #3: Microsoft DirectX son sürüm paketinden yalnızca D3dx9_39.dll dosyasını yükleyin:

Microsoft DirectX son sürümünü yüklediyseniz ancak hata almaya devam ediyorsanız yükleme paketi içinden yalnızca D3dx9_39.dll dosyasını çıkarmayı deneyin. ‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatasına neden olan oyun ya da programın yükleme dosyasını incelerseniz belki yazılım sistemine uygun sürümdeki bir yükleme dosyası ya da DLL dosyası bulabilirsiniz. Bu noktada geliştirici ile iletişime geçerek uygun DLL dosyası konusunda fikir alabilirsiniz.

Yöntem #4: ‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatasına neden olan oyun ya da programı silin ve yeniden yükleyin:

Tıpkı bilgisayarın açılışında ortaya çıkan sorunlar gibi oyun ya da program yüklerken de bir sorun oluşmuş olabilir. Yüklediğiniz oyun ya da programı bilgisayarınızdan tamamen kaldırın ve yeniden yüklemeyi deneyin. ‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatası almaya devam ediyorsanız farklı bir kaynaktan edindiğiniz yükleme dosyası ile yüklemeyi deneyin. Yüklemek istediğiniz oyun ya da programı geliştiricinin resmi internet sitesinden edinmek en güvenli yöntemdir.

Yöntem #5: Ekran kartı sürücülerinizi güncelleyin:

Microsoft DirectX yazılım sistemine dahil olan DLL dosyaları ekran kartı sürücünüz üzerinde etkilidir. Güncel olmayan ekran kartı sürücüleri de ‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatasına neden olabilir. Windows işletim sistemine sahip bilgisayarınızda Aygıt Yöneticisi sayfası üzerinden ekran kartı sürücünüzü güncelleyebilirsiniz. Sürücüyü silip bilgisayarı yeniden başlatarak kendiliğinden yeniden yüklenmesini sağlamak da etkili bir seçenektir.

‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatası neden olur?

Maalesef ‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatasına şu veya bu neden olur gibi net bir cevap vermek zor çünkü Microsoft DirectX yazılım sistemindeki DLL dosyaları biraz karmaşık çalışıyor. Söz konusu dosyalar hem bilgisayarınızda hem de yükleme dosyasında uygun sürümde olmalı gibi pek çok detay var.

‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatasına genel olarak yüklemek istediğiniz ya da yüklediğiniz oyun ve grafik tasarım programının yükleme dosyalarındaki eksiklik ya da bir sorun neden olmaktadır. Güvenilir kaynaklardan ve özellikle geliştiricinin resmi internet sitesinden yükleme dosyalarını indirmek bu nedenle önemlidir.

Hatanın diğer bir nedeni de sizsiniz. Orijinal Windows işletim sistemi kullanmıyor, güncellemeleri düzenli olarak yüklemiyor, otomatik güncelleme özelliğini kapalı tutuyorsanız bilgisayarınız da Microsoft DirectX güncellemelerinden ve diğer ekran kartı güncellemelerinden mahrum kalıyor demektir. Güncel olmayan bir işletim sisteminde her türlü sorunla karşılaşabilirsiniz.

‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatası çözüm yöntemlerini uygularken dikkat etmeniz gerekenler:

Öncelikle sakin olmalısınız. Tamam, belki saatlerce uğraşıp indirdiğiniz ya da henüz yeni yüklediğiniz bir oyun ya da programın açılmıyor olması son derece can sıkıcı ama panik yaparak tüm Microsoft DirectX yazılım paketini silme ihtimaliniz bile var. Bu nedenle soğukkanlı bir şekilde sorunun kaynağını bulmaya çalışın.

Yükleme dosyası içinde bulunan diğer dosyaları inceleyerek çözüme çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz çünkü pek çok geliştirici, yükleme dosyaları içine bu tür hatalara karşı çözüm yöntemlerini anlatan bazı dosyalar yerleştirirler. Hatanın nedeni ve çözümü yükleme dosyası içinde gizli olabilir.

‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatası ile karşılaştığınız zaman arama motoruna D3dx9_39.dll indir yazıp karşınıza ilk çıkan internet sitesinden dosyayı indirmeyin. Microsoft resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak son Microsoft DirectX sürümünü indirebilirsiniz. Farklı kaynaklardan edindiğiniz dosyalar sorunu daha da büyütebilir.

Bir oyun ya da grafik tasarım programını yüklerken ya da yükledikten sonra ilk açılış sırasında karşınıza çıkabilecek ‘D3dx9_39.dll Bulunamadı’ hatası nasıl çözülür sorusunu yanıtladık ve çözümü sırasında dikkat etmeniz gereken noktaları anlattık. Microsoft resmi internet sitesinde ya da geliştiricinin internet sitesinde hata ile ilgili çok daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.