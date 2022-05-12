Geçtiğimiz aylarda yeni yüzünü gösteren Dacia Duster, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Aracın makyajlı versiyonunda tasarım detaylarında dikkat çekici yenilikler bulunuyor. Ayrıca konfor ve güvenlik donanımlarında da iyileştirmeler görüyoruz. İşte bu içeriğimizde sizlere Dacia Duster 2022 özellikleri ve fiyat listesi hakkında bilgiler vereceğiz.

Dacia, Duster modeli ile SUV piyasasına iddialı bir giriş yaptı. 2010 yılında üretimine başlanan Duster serisi, 2022 yılında da makyajlı versiyonu ile karşımıza çıktı. SUV segmenti bir araçtan beklentiler ne ise Duster da tasarım, konfor, günvelik özellikleri ve yakıt tüketimiyle bunu sürdürmeye devam ediyor.

Biz de bu içeriğimizde sizlere yenilenen Dacia Duster 2022'nin özellikleri ve fiyat listesinden bahsedeceğiz. Daha fazla uzatmadan içeriğimize geçelim.

Dacia Duster 2022 tasarım, özellikler ve fiyat listesi:

Tasarım: Kendine has ön ızgarasıyla sportif bir SUV görünümü

Dış tasarım: Başarılı bir aydınlatmaya sahip LED farlar

Dacia Duster, alışık olduğumuz dış tasarımının makyajlanmış versiyonu ile sahneye çıktı. Aracın dış tasarımında dikkat çeken noktalardan biri Dacia'nın kendine has ön ızgara görünümü. Bunu agresif bakan LED farlar da tamamlamış. Ayrıca araçta bulunan 16 inç alüminyum alaşımlı jantlar da güzel bir görüntü sunuyor.

İç tasarım: Geniş ekranlı ve çok fonksiyonlu multimedya ekranı

Duster'ın iç tasarımına göz gezdirdiğimiz zaman kaydırılabilir kol dayanaklı orta konsolun 1,1 L depolama alanı sunduğunu görüyoruz. Önde ve arkada 2 USB girişi bulunuyor. Tamamen dokunmatik olan 8 inçlik multimedya ekranı da sürüş keyfini artıracak özelliklerden biri. Diğer Dacia modellerinde görmeye alışık olduğumuz direksiyon tasarımı yine Duster 2022 modelinde de bulunuyor.

Renault grubu araçlarının çoğunda bulunan anahtarsız çalıştırma özelliği Duster'da da yerini almış. Ayrıca Dacia Duster, otomatik klima ile kullanıcılarına daha konforlu bir sürüş ile seyahat etme deneyimi sunuyor.

Konfor: EDC otomatik vites seçeneği

Dacia Duster sevenlerin sabırsızlıkla beklediği EDC otomatik vites seçeneği de bu araç ile birlikte geldi. Yenilenen koltuk döşemeleri, ilk kez piyasaya sürülen deri döşeme ve eşya saklamalı yeni ön kol dayama ergonomiyi iyileştiren diğer özellikler arasında.

Güvenlik: 360 derece kamera ile rahat bir şekilde park etme

Dacia Duster güvenlik konusunda oldukça tatmin edici özelliklere sahip. Araçta ABS sisteminin yanı sıra AFU (Acil Fren Yardımı) sistemi de bilhassa şehir içinde Duster’ın önemli bir özelliği olarak öne çıkıyor.

ESP (Elektronik Denge Sistemi) ve ASR (Elektronik Patinaj Önleme Sistemi) en düşük donanımda bile standart olarak geliyor. HSA (Yokuşta Kalkışta Destek Sistemi) ile Duster, zorlu rampalarda sürücülere destek oluyor. Yokuş inişlerde ise sadece 4x4 olan versiyonlarında bulunan HDC (Yokuş İniş Destek Sistemi) ile off-road deneyimi edinmek isteyen sürücülere daha büyük bir haz veriyor.

Yeni nesil araçların çoğunda bulunan Cruise Control sistemi Duster’da da sunuluyor. Park etmeyi kolaylaştıran özelliklerden 360 derece kamera, geri görüş kamerası, kör nokta uyarı ve eller serbest Dacia kart sistemi de araçta yerini alıyor.

Aracın diğer güvenlik özellikleri ise kısaca şu şekilde; Ön, yan ve perde hava yastıkları, Ön sis farları, Otomatik yanan farlar, LED gündüz farlar, Y şeklinde ışık imzalı LED farlar, Start - Stop Özelliği, Çocuk koltuğu sabitleyici (ISOFIX), Lastik basınç uyarısı, Arka park sensörü



Dacia Duster 2022 paketleri ve donanımlar:

Comfort paket ve sunduğu özellikler: Siyah tavan barları 1/3 - 2/3 oranında katlanabilen arka koltuklar﻿ Gündüz farları

Prestige paket ve sunduğu özellikler: Media display (8 inç dokunmatik ekran, Bluetooth, USB bağlantısı, Apple CarPlay)﻿ Geri görüş kamerası﻿ 16 inç prestige alüminyum alaşımlı jantlar

Prestige Plus paket ve sunduğu özellikler: MediaNav (8 inç dokunmatik ekranlı eğlence ve navigasyon sistemi, kablosuz Apple CarPlay)﻿ 17 inç prestige plus alüminyum alaşımlı jantlar﻿ Kör nokta uyarı sistemi



Dacia Duster’ın ister benzinli ister dizel motor versiyonlarını tercih edebilirsiniz. Bahsi geçen SUV aracı için tercih edebileceğiniz paketler; Comfort, Presitge, Prestige Plus. Adı geçen bu paketler için Comfort’ta; benzinli, dizel, LPG tercih edebilirsiniz.

Dacia Duster 2022 yakıt yüketimi

Dacia Duster 2022'nin benzinli 1.0 Turbo 90 bg 4x2 versiyonunun yakıt tüketimi 6.4/100km. 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 versiyonunun yakıt tüketimi ise 6.4/100km. 1.3 Turbo 150 bg 4x4 LPG modeli ile gelen versiyonunun yakıt tüketimi ise 6.9/100km olarak aktarılıyor.

Aracın diğer seçeneklerinde ise; 1.0 Turbo ECO-G 100 bg 4x2 modelinin yakıt tüketimi 7.3 – 7.4 LPG/100km, dizel 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2 modelinin yakıt tüketimi 4.9/100km, dizel 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4 modelinin yakıt tüketimi ise 5.4/100km olarak ifade ediliyor.

Dacia Duster 2022 fiyat listesi:

Comfort 1.0 Turbo 90 bg 4x2: 394.900 ₺

Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2: 433.000 ₺

Prestige ECO- G Turbo 100 bg 4x2: 454.900 ₺

Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2: 479.900 ₺

Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4: 476.900 ₺

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x2: 484.900 ₺

Comfort 1.5 Blue dCi 115 bg 4x4: 599.000 ₺

Prestige Plus 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2: 520.000 ₺

Dacia Duster 2022 özelliklerini ve fiyatlarını sizlerle birlikte detaylarıyla inceledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Modele gelen yenilikler tatmin edici mi? Fiyat ve özellikler tutarlı mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.