Türkiye'de Üretilecek Dacia Striker Duyuruldu: İşte Hayran Kalacağınız Tasarımı ve Fiyatı

Bursa'da üretilecek yeni Dacia Striker resmen görücüye çıkarıldı. Aracın tasarımı paylaşıldı, fiyatıyla ilgili bilgiler verildi.

Türkiye’de en çok ilgi gören markalardan biri olan Dacia, yepyeni modelleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise firma, C segmentinde konumlanan çok beklenen yeni otomobili Striker’ı resmen duyurdu. Bu araç, kendi segmentinde çok rekabetçi bir araç olarak geliyor.

Yeni Dacia Striker’ın dikkat çeken özelliklerinden biri ise otomobilin Türkiye’de üretilecek olması. Öyle ki Striker, Oyak Renault’nun Bursa’da bulunan tesisinde üretilecek 4 yeni modelden biri olacak. Dacia Striker’ın şimdilik yalnızca tasarımı ve bazı detayları paylaşıldı. Tüm detayları yaz aylarında yapılacak lansman ile açıklanacakmış.

Karşınızda yeni Dacia Striker

Sadece tasarım paylaşıldığı için genel anlamda nasıl göründüğü ile ilgili konuşacağız. Araca baktığımızda dikkat çeken bir tasarıma sahip şık ve modern bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz. Hatta biraz Renault’nun Rafale modelini bile andırıyor. Dacia’nın çoğu son modelinde gördüğümüz yeni far tasarımı ve ön kısım Yeni Striker’da da var.

Güçlü bir görünüme sahip olan yeni Dacia Striker,** 4,62 metre uzunluğunda** bir otomobil olarak gelecek ve Dacia’nın en uzun modeli olacak. Motor tarafında hangi seçeneklerin sunulacağı da açıklandı. Öyle ki markanın aktardığına göre araç, 4x4 hibrit ve LPG seçeneğine sahip benzinli motor seçenekleriyle sunulacak.

İç mekânın nasıl görüneceği ve aracın diğer teknik detayları konusunda maalesef bilgi yok. Onlar hakkında önümüzdeki aylarda bilgiler gelecek. Ancak şirket, fiyatıyla ilgili bilgi paylaştı. Buna göre otomobil, Avrupa’da 25.000 euro civarlarında fiyatlarla sunulacak. Bu uygun fiyat skalası, çok iddialı bir otomobil olacağı anlamına geliyor.