Bilgisayarınıza bir CD ya da DVD takmak yerine buradaki dosyalara bir sanal disk üzerinden ulaşmanızı sağlayan Daemon Tools programı bu konuda oldukça başarılı. Ancak bu program yerine kullanabileceğiniz pek çok farklı alternatif de bulunuyor. Sanal disk oluşturmanızı sağlayan Daemon Tools benzeri en iyi programları listeledik.

Eskiden oyun oynamak, film izlemek için bu dosyaların içinde bulunduğu CD ve DVD’leri bilgisayarımıza takıyor ve uzun okuma süreçleri sonunda bu dosyalara ulaşabiliyorduk. Günümüzde CD ve DVD gibi ortam cihazları demode oldu hatta pek çok bilgisayarda bunları okuyacak bir aygıt bile yok. Daemon Tools ve benzeri programlar bu noktada devreye giriyor ve bilgisayarınızda sanal disk oluşturarak bu ortamlarda bulunan dosyaları çalıştırmanızı sağlıyor.

Evet, Windows 10'da dahili bir sanal disk yönetim aracı mevcut. Ancak kısıtlı özellikleri nedeniyle Deamon Tools gibi üçüncü parti uygulamların kullanımı oldukça yaygın. Bu nedenle alternatifleri de oldukça merak ediliyor. Biz de Daemon Tools alternatifi programları listesi hazırladık ve kısaca bu programların öne çıkan özelliklerinden bahsettik.

Daemon Tools alternatifi 7 program:

Daemon Tools Lite

WinCDEmu

Virtual CloneDrive

HDClone Free Edition

Alcohol Portable

WinMount

ISODisk

Ücretsiz versiyon: Daemon Tools Lite

Sanal disk oluşturmak için kullanabileceğiniz Daemon Tools alternatifleri listemizin ilk sırasında yine Daemon Tools var ama Lite yani ücretsiz versiyonu. Daemon Tools Lite programının ücretsiz olmasının en büyük nedeni bol bol reklam göstermesi. Normal programdan farklı olarak yalnızca dört sanal disk ortamı oluşturabiliyorsunuz. Her şeye rağmen MDX, CCD, BWT, VMDK, MDS, ISZ, NRG, VDI, MDF, CDI, VHD, ZIP, ISO, IMG, B5T, B6T, TC, CUE ve ISCSI dosya formatlarını başarıyla kullanabiliyorsunuz.

Sınırsız sanal disk ortamı oluşturun: WinCDEmu

WinCDEmu, sanal disk oluşturmak için geliştirilmiş ilk ücretsiz ve açık kaynak kodlu programlardan bir tanesidir. Kendisi tam bir görev adamı olduğu için süsten, püsten uzak bir arayüze sahip. Hızlı bir kurulum dışında herhangi bir işlem yapmıyorsunuz. Daemon Tools kadar geniş bir dosya format desteği sunmuyor ancak ISO, CUE, NRG, MDS, BIN, CCD ve IMG formatlarını başarıyla işleyebilirsiniz. Kaç tane sanal disk ortamı oluşturabileceğiniz konusunda endişeniz olmasın çünkü WinCDEmu programında bu sayı sınırsız.

Basit kurulum: Virtual CloneDrive

Virtual CloneDrive sanal disk oluşturma programı da WinCDEmu benzeri bir çalışma sistemine sahip. Basit bir kurulum sonrası eşleştirme işlemini kabul ediyorsunuz. Program CCD, DVD, ISO, IMG, UDF ve BIN formatlarını başarıyla destekliyor ve üzerinden işlem yapmanızı sağlıyor. Program üzerinden 15 sanal disk ortamı oluşturabiliyorsunuz. Virtual CloneDrive üzerinden bir sanal disk oluşturduğunuz zaman koyun logosundan oluşturulmuş disk kısayolları ile bu ortamlara ulaşabiliyorsunuz.

RAW dosya formatını bile destekliyor: HDClone Free Edition

HDClone programının ücretli ve ücretsiz hizmet veren iki farklı versiyonu bulunuyor. Profesyonel kullanıcılar için daha detaylı hizmet veren ücretli versiyonu önerilse de standart kullanıcılar için HDClone Free Edition yeter de artar özelliklere sahip. Öncelikle belirtmeliyiz ki HDClone Free Edition, sınırsız sanal ortamı oluşturmanıza imkan sunuyor. Programda dahili bir SCSI denetleyici tablosu bulunuyor. Açması ve çalıştırması her babayiğidin harcı olmayan RAW dosya formatını da destekleyen program, hızlı performansı ile dikkat çekiyor.

Kullanıcı dostu arayüz: Alcohol Portable

Alcohol Portable sanal disk oluşturma programı, diğer programlar gibi hangi dosya formatlarını desteklediğine dair bir liste sunmuyor ama ISO ve MDS gibi sık kullanılan formatları desteklediği biliniyor. Listemizdeki diğer pek çok program gibi Alcohol Portable da detaylı bir kuruluma gerek duymadan çalışabiliyor. Programı açtığınız zaman görüntülemek istediğiniz ortam dosyalarını arayüz üzerine sürükleyip bırakarak çalıştırmaya başlayabilirsiniz. Ortamı programdan kaldırmak için ise üzerinde sağa tıklayıp Kaldır seçeneğine tıklamanız yeterli.

Açma, sıkıştırma, tarama uzmanı: WinMount

WinMount, basit ve kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken sanal disk oluşturma programlarından bir tanesi. Program; MDX, CCD, BWT, VMDK, MDS, ISZ, NRG, VDI, MDF, CDI, VHD, ZIP, ISO, IMG, B5T, B6T, TC, CUE ve benzeri dosya formatlarını destekleme konusunda oldukça başarılı. WinMount, sanal disk oluşturabildiği gibi dosya format dönüştürme hizmeti de veriyor. Program uzman olduğu işlemleri açma, sıkıştırma ve tarama olarak tanımlıyor. Doğrudan dosya çıkarabildiği için zaman ve depolama alanından tasarruf etmenizi sağlıyor.

Bilgisayarınızda en az alan kaplayan program: ISODisk

ISODisk sanal disk oluşturma programı üzerinden 20 adete kadar sanal disk ortamı oluşturabiliyorsunuz. ISODisk, herhangi bir ek yazılıma ya da detaylı bir kuruluma ihtiyaç duymadan tüm CD ve DVD ortam dosyalarını başarıyla çalıştırabiliyor. Oluşturduğunuz sanal disk üzerinden ISO dosyalarını kolayca çalıştıran program, bilgisayarınızda 64 MB gibi oldukça küçük bir alan kaplıyor. Kararlı yapısı ve hızlı çalışma performansı ile Daemon Tools alternatifleri listemizdeki en dikkat çeken programlardan bir tanesi.

CD ve DVD’leri kırıp atmanızı ve bu ortamdaki dosyalarınıza oluşturduğunuz sanal disk üzerinden ulaşmanızı sağlayan Daemon Tools benzeri en iyi programları listeledik ve kısaca bu programların özelliklerinden bahsettik. Kullanıcı alışkanlıklarınıza göre kendinize en uygun programı seçerek kısa sürede kendi sanal diskinizi oluşturabilirsiniz.