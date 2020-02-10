Nadir Görülen 4 Dağ Gorili, Yıldırım Çarpması Sonucu Öldü

Uganda'da dört dağ gorili, yıldırım çarpması nedeniyle öldü. Dağ gorillerinin ölümü, koruma altında olan tür için büyük bir kayıp olarak nitelendirildi. Türlerin yok olmasına karşı alınan önlemler, bazen yetersiz kalabiliyor.

Afrika ülkesi Uganda'da nadir görülen dört dağ gorili, yıldırım çarpması sonucu öldü. Mgahinga Milli Parkı'nda yaşayan 17 üyeli Hirwa grubunun üyesi olan hamile bir anne goril ve yavrusu da dahil olmak üzere 4 goril ölü olarak bulundu. Gorillerin yıldırım çarpması sonucu öldüğü açıklandı.

Üçü dişi, biri erkek yavru olan dört goril, Uganda'daki Mgahinga Ulusal Parkı'nda ölü bulunduklarında, vücutlarında elektrik çarpması sonucu oluşan lezyonlar görüldü. Gorillerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için test sonuçları hala çıkmamış olsa da, uzmanlar hayvanlara yıldırım çarptığı sonucuna vardı.

Büyük Virunga Sınır Ötesi İş Birliği (GVTC) gorillerin ölümünü, tür için büyük bir kayıp olarak nitelendirdi. Şu anda dünya üzerinde sadece 1000 civarında dağ gorili kaldığı tahmin ediliyor. Dağ gorilleri, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ruanda ve Uganda'da gibi Afrika ülkelerinde korumalı alanlarda tutuluyor.

Ölen dağ gorillerinin mensubu olduğu Hirwa grubu toplam 17 üyeden oluşuyordu. Hirwa grubu, geçtiğimiz yıl Ruanda sınırından Uganda'ya geçerek Mgahinga Ulusal Parkı'nda yaşamaya başlamıştı. GVTC genel sekreteri Andrew Seguya yaşanan trajik kaybın ardından, "Bu son derece üzüntü verici bir olay. Üç dişinin nüfusa katkı potansiyeli çok büyüktü." dedi. Grubun geriye kalan 13 üyesinin olaydan sonra parkta bulunduğu ve sağlıklı olduğu belirtildi.

Yıldırım çarpan dağ gorillerinden alınan numuneler şu anda test ediliyor ve ölüm nedenleri önümüzdeki 3 hafta içinde onaylanacak. Dağ gorilleri, yoğun koruma çabaları ve av yasaklarının ardından, 2018 yılında 'kritik derecede tehlike altındaki türler' listesinden çıkarılmıştı.