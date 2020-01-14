Bilim İnsanları, Tardigrad'ların Zayıf Noktasını Buldular

Dünyanın en dayanıklı hayvanı olan tardigradlar, en zorlu koşullarda bile hayatta kalmayı başarabiliyorlar. Ancak bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, su ayısı olarak da bilinen bu canlıların zayıf noktasını ortaya çıkardı.

Tardigradlar, dünyanın en dayanıklı hayvanları olarak biliniyor. Bu canlılar, zor koşullar altında, vücutlarını yeniden yapılandırabilir ve adeta askıya alarak kuruyabilirler. Tardigradlar dondurucu sıcaklıklara, oksijensiz ortamlara, yüksek basınçlara, kozmik radyasyona ve hatta kaynatılmaya bile dayanıklılar. Ancak bu küçük organizmaların bile zayıf noktaları var.

Yapılan bir araştırmaya göre tardigradlar, ne kadar uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalırlarsa, hayatta kalma şansı o kadar düşüyor. Araştırmanın yazarlarına göre çalışma, antropojenik iklim değişikliğinin yarattığı yükselen küresel sıcaklıkların gezegenimizdeki canlılar üzerindeki etkisini anlayabilmeyi sağlıyor.

Tardigradlar, yüksek sıcaklıklarda uzun süre hayatta kalamıyorlar

Su ayıları olarak da bilinen mikroskobik omurgasız canlılar olan tardigradlar, bilinen en sert hayvanlar arasında. Yaklaşık 1.300 türü var ve bunların çoğu 0.3 ila 0.5 milimetre uzunluğunda. Ekvatordan kutuplara kadar çoğunlukla deniz ve tatlı su sedimanlarında, yosunlarda, alglerde, yapraklarda ve ıslak ortamlarda yaşıyorlar. Sekiz bacağa ve küçük, fıçı gibi bir gövdeye sahipler.

Aktif kalabilmek için, tardigradlar bir su filmi ile çevrelenmelidirler. Kış uykusuna yatmaları gerektiğinde, başlarını ve bacaklarını içeri doğru çekerek kıvrılırlar ve neredeyse tamamen kururlar. Öyle dayanıklılar ki, Dünya tarihi boyunca gerçekleşen 5 kitlesel yok oluştan da sağ salim kurtuldular.

2018'de yapılan bir araştırma, bir Antarktika'da bulunan bir tardigrad türü olan Acutuncus antarcticus'un iklim değişikliği nedeniyle yok olma riski taşıyabileceğini ortaya çıkardı. Şimdi diğer bir tür olan Ramazzottius varieornatus da benzer bir zayıflık gösteriyor. Elbette bu türler birer istisna ve 2006 yılında yapılan bir çalışma, kurumuş tardigradların 151 dereceye kadar yarım saat hayatta kalabileceğini gösterdi. Yeni çalışma ise su ayılarının uzun süre yüksek sıcaklıklara maruz kalmalarının, yaşama oranlarında büyük düşüşe neden olduğunu ortaya koyuyor.