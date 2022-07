Netflix'in Daredevil dizisinden tanıdığımız Charlie Cox ve Vincent D'Onoforio'nun, önümüzdeki yıl çıkacak olan Marvel dizisi 'Echo' ile geri döneceği bildirildi. Oyuncuların tekrar Daredevil ve Wilson Fisk (Kingpin) karakterlerini canlandıracağı aktarıldı.

Dünyanın en popüler yapımlarını bünyesinde bulunduran Marvel Sinematik Evreni’ne ait film ve dizi çalışmaları hız kesmeden sürmeye devam ediyor. Şimdi de gelen haberler, Marvel Stüdyoları’nın merakla beklenen Disney+ dizisi ‘Echo’ ile ilgili heyecan verici planlara sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Hollywood Reporter’ın haberine göre Marvel, geçtiğimiz haftalarda ülkemizde de hizmet vermeye başlayan Disney+’a gelecek ‘Echo’ isimli yeni dizisiyle birlikte daha önce farklı yapımlarda karşımıza çıkan popüler karakterler Daredevil ve Kingpin’i geri getirecek.

Tüm Marvel ve Disney yapımlarını izlemek için bu bağlantıyı kullanarak Disney+'a ayda 34,99 TL'ye abone olabilirsiniz!

Charlie Cox ve Vincent D'Onoforio Echo dizisinde yer alabilir

Konuya yakın kaynaklara dayandırılan haber, sevilen Marvel karakterlerinden Daredevil ve Kingpin’in 2023’te çıkacak olan Echo dizisiyle geri döneceğini bildirdi. Ek olarak karakterlerin yine Charlie Cox ve Vincent D’Onoforio tarafından canlandırılacağı belirtiliyor. Henüz doğrulanmayan bu hamle, Marvel’ın daha önce Netflix’te yer alan dizilerdeki karakterleri ekleme çabalarından en yenisi olarak nitelendirilebilir.

3 sezonluk Daredevil’da ve 2017 tarihli The Defenders dizisinde ikonik Marvel karakterine hayat veren Charlie Cox, 2021 yılında vizyona giren Spider-Man: No Way Home filminde kısa da olsa karşımıza çıkmıştı. Daredevil’da gördüğümüz Vincent D’Onoforio’nun Kingpin karakteri de geçtiğimiz yıl çıkan Hawkeye dizisinde görünmüş ve hayranları adeta çıldırtmıştı.

Bunun yanı sıra kaynaklar, Echo dizisinin Matt Murdoch’un (Daredevil) bir hikayesini işleyeceğini de belirtiyor. Buna göre kör bir avukat olan karakter, dizide eski bir müttefikini arayacak. Bu karakter de yine başka bir Netflix dizisiyle karşımıza çıkan ve Krysten Ritter tarafından canlandırılan Jessica Jones olacak.

2023 yılında Disney+’a gelmesi beklenen Echo, Hawkeye dizisinde gördüğümüz Maya Lopez’in hikâyesine odaklanırken Alaqua Cox, Zahn McClarnon, Devery Jacobs, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal ve Graham Greene gibi ismleri kadrosunda bulunduracak. Yapımın yazarlığını Marion Dayre yaparken, bölümlerin yönetmen koltuğunda Sydney Freeland ve Catriona McKenzie oturacak.

Disney+'a abone olmak için buraya tıklayın.