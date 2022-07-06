Geçtiğimiz aylarda Disney Plus’la anlaşan Gülse Birsel, Disney Plus’taki ilk filminin çekimlerine başlıyor. Henüz hakkında detaylı bilgi olmayan film, dev oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

14 Haziran’da ülkemizde yayın hayatına başlayan Disney+, hem yerli oyunlarla yaptığı anlaşmalar hem de yayınladığı ve yayınlayacağı dizi, filmlerle gündeme gelmeye devam ediyor. Ülkemizde komedi denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Gülse Birsel’le de geçtiğimiz aylarda anlaşma yapılmıştı. Bugün çıkan haberlere göre Birsel, Disney+ için ilk filminin hazırlıklarına başladı.

Gülse Birsel’in hem yazıp hem de oynayacağı filmin adı Yılbaşı olacak. Film hakkında resmi bir açıklama yapılmadı ancak gelen bilgilere göre film bir komedi filmi olacak ve kadrosuyla şimdiden adından söz ettirmeye başladı bile.

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Film vizyona girmeden kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor

Geçtiğimiz aylarda Disney Plus’la anlaşan Gülse Birsel’in komedi filmi çekeceği konuşuluyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, merakla beklenen filmin ilk okuması dün yapıldı ve sete çıkmaya hazırlanıyor. Filmin yönetmenliğini Ozan Açıktan yapacak. Pandemi dönemi bir yıl başı gecesinde geçen filmin konusu, bir sitede yaşanan olayları ele alıyor.

Gülse Birsel’in senarist oyuncu olarak rol alacağı filmde Ezgi Mola, Cengiz Bozkurt, Fatih Artman, İrem Sak, Serkan Keskin, Alican Yücesoy, Boran Kuzum, Alina Boz, Büşra Pekin ve Ayta Sözeri yer alıyor.

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