Marvel'ın sevilen karakteri Daredevil’a hayat veren Charlie Cox, karakterin geleceğiyle ilgili bazı ilgi çekici açıklamalarda bulundu. 3 sezon boyunca Netflix’in Marvel evreninde Matt Murdock olarak izlediğimiz Cox, açıklamalarıyla Daredevil’ın Vincent D’Onofrio tarafından canlandırılan süper kötü Kingpin ile tekrar karşı karşıya gelebileceğini işaret etti.

The Hollywood Reporter’a konuşan Cox, Kingpin ismiyle bilinen Wilson Fisk ve Daredevil’ın “dünyalarının tekrar çarpışacağını” umduğunu ifade etti. Cox’un son olarak Spider-Man: No Way Home’da, D’Onofrio’nun ise Disney Plus’ta yayınlanan Hawkeye dizisinde karşımıza çıktığını ve böylece iki karakterin de Marvel Sinematik Evreni’ne (MCU) dahil olduğunu düşündüğümüzde bu, pek de uzak bir olasılık gibi durmuyor açıkçası.

Daredevil ve Kingpin, MCU'nun 4. Evresi'nin daha büyük bir parçası olabilir

Cox’un açıklamalarına bakacak olursak daha önce defalarca kez kafa kafaya gelen ezeli düşmanlar Daredevil ve Kingpin’in, MCU’nun 4. Evre’sinin bir parçası olacak olan filmlerde tekrar karşı karşıya gelmesi son derece muhtemel. Konuya dair "Bu aşamada kimsenin planlarının ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok" ifadelerini kullanan Cox, "Ama sanırım yapmamız gereken daha çok şey var. Biraz biliyorum - çok büyük bir miktar değil - ama biraz. “ şeklinde kaydediyor.

Cox, açıklamasının devamında ise "Hayal ediyorum, umuyorum ki dünyalarımız tekrar çarpışacak çünkü geçmişte yaptığımız şeyleri yapmak çok eğlenceliydi ve o (D’Onofrio) inanılmaz bir aktör. Her konuşmaya 'Ne biliyorsun?' ile başlamalıyız çünkü dikkatli olmak gerekli. Bu gerçekten heyecan verici." şeklinde ifade ediyor.

Buradan çıkarılacak bir sonuç varsa o da Daredevil ve Kingpin'i gelecekte MCU’da çok daha büyük roller ile izleyeceğimizdir; ancak bu gerçekleşecek olsa bile yakın bir zamanda olması pek de muhtemel gözükmüyor. Marvel’ın bu yıl içerisinde Doctor Strange 2 dahil olmak üzere 3 filmi ve başrolünde Oscar Isaac’i izleyeceğimiz Moon Knight dahil olmak üzere dört Disney Plus dizisi çıkaracağını düşündüğümüzde, süper ikilinin yeniden bir araya gelmesinin en erken 2023 sezonunda gerçekleşmesi beklenebilir.