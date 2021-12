Merakla beklenen Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminden ilk fragman yayınlandı. Sevilen Marvel karakterinin yeni filmi, 6 Mayıs 2022'de hayranlarıyla buluşacak.

Spider-Man: No Way Home filmine gidip filmin en sonuna kadar salondan ayrılmayanlarınızın çoktan izlemiş olduğu, Doctor Strange’in devam filmi Doctor Strange in the Multiverse of Madness’tan ilk fragman, resmi olarak paylaşıldı.

Başrolünde Stephen Strange olarak sevilen oyuncu Benedict Cumberbatch’i izlediğimiz serinin 2016 yılında çıkan ilk filmi hayranlar tarafından büyük oranda beğenilmiş; bu ilk filmin ardından Doctor Strange karakteri Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame filmlerinde de karşımıza çıkmıştı. Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) 4. evresi için en önemli karakterlerden biri olması beklenen Doctor Strange’i en son olarak ise Spider-Man: No Way Home filminde görmüştük.

Film, 6 Mayıs 2022'de sinemalarda

Doctor Strange in the Multiverse of Madness fragmanında Strange’in dışında MCU’dan alışık olduğumuz pek çok diğer karakteri de görüyoruz. İlk Doctor Strange filminde tanıyıp diğer MCU filmlerinde de gördüğümüz Benedict Wong’un canlandırdığı Wong karakterinin yanı sıra yine ilk filmde tanıdığımız Baron Mordo (Chiwetel Ejiofor) ve son olarak WandaVision dizisinde gördüğümüz Wanda Maximoff (Elisabeth Olson) da bu filmle birlikte tekrar karşımıza çıkacak.

Filmin adından da anlaşıldığı üzere; multiverse yani çoklu evren olaylarına iyice giriş yapacağımız yeni Doctor Strange filminde, Marvel’ın What If...? isimli animasyon dizisinde karşımıza çıkan ve Doctor Strange’in şeytani versiyonu diyebileceğimiz Strange Supreme de geri dönecek gibi duruyor. Lafı daha da uzatmadan sizi Doctor Strange in the Multiverse Madness teaser'ı ile baş başa bırakalım.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness teaser

Teaser'a ek olarak filmden bir de afiş paylaşıldı

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 6 Mayıs 2022'de sinemalarda.