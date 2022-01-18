Marvel Sinematik Evreni’nin yeni üyesi ve evrenin en karanlık karakterlerinden biri olan Moon Knight’ın dizisinden ilk fragman geldi. Dizi, 30 Mart’ta Disney+’da yayımlanacak.

Bugüne kadar pek de karanlık olmayan kahramanlarıyla tanıdığımız Marvel, yavaş yavaş yeni kahramanlara da açılmaya devam ederken son durağı Moon Knight oldu. Marvel Comics tarafından ilk kez 1975 yılında bir çizgi romanda gösterilen Moon Knight, Marvel’ın şimdiye kadar ekranlarda gösterdiği en karanlık karakter olacak.

Bugün de Marvel hayranlarının merakla yolunu gözlediği, Marvel Sinematik Evreni’nin yeni üyesi Moon Knight’ın dizisinden ilk fragman paylaşıldı. Yıldız oyuncuları bir araya getirecek olan dizinin fragmanı, hem dizinin sahip olacağı atmosferi gösterdi, hem de dizinin çıkış tarihine yer verdi.

Moon Knight’ı heyecanlandıran fragmanı:

Oscar Isaac’in Steven Grant, yani Moon Knight olarak başrolde yer alacağı Moon Knight, Grant’ın başka bir hayatın anılarıyla boğuşmasını anlatacak. Dissosiyatif kimlik bozukluğu olduğunu keşfeden Grant, aslında paralı asker Marc Spector ile aynı bedeni paylaşıyordur. İkili, aynı bedende Mısır tanrılarına kadar varan bir gizemin içine itilirler.

Doug Moench’in kaleminden çıkan ve Mohamed Diab tarafından yönetilen Moon Knight, oyuncu kadrosunda Oscar Isaac’in yanı sıra Ethan Hawke, May Calamawy ve Gaspard Ulliel’e yer veriyor. Moon Knight, 30 Mart 2022’de Disney+’da yayımlanacak. Dizinin ilk sezonu 6 bölümden oluşacak.