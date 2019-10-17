Dark Web'e Düşen Kişisel Verileriniz Kaç Paraya Satılıyor?

Kişisel bilgilerinizin, Dark Web’de kaç paraya satıldığını hiç merak ettiniz mi? Kısa süre önce yayınlanan bir rapor, bu ve benzeri sorulara oldukça çarpıcı cevaplar veriyor.

Çevrimiçi gizlilik ve siber güvenlik konularında kullanıcıları bilgilendiren VPNOverview adlı bir internet sitesi tarafından yayınlanan “In the Dark” başlıklı rapor, banka hesapları ve kredi kartları, sosyal medya hesapları, banka bilgileri, telefon numaraları, kredi geçmişi, pasaportlar ve vatandaşlık numaraları dahil olmak üzere, çalınan farklı türdeki kişisel bilgilerin Dark Web’deki finansal dağılımlarını gözler önüne seriyor.

Raporda ayrıca Dark Web üzerindeki Financial Oasis ve PayPal Cent gibi çalınan hesaplar için market görevi gören bazı internet sitelerinden de bahsediliyor.

Rapor, PayPal, Cashapp, Amazon hediye kartları gibi farklı türden hesap ve kartların ne kadara alıcı bulduğunu gösteren bir liste sunuyor. Buna göre, 12.000 dolar değerinde bir PayPal hesabının kişisel bilgileri 1.200 dolara satılıyor. Ve şaşırtıcı bir şekilde, değeri 800 ila 1000 dolar arasında değişen banka kartları yalnızca 79 dolardan satılıyor.

Aynı raporda, bir kişinin sosyal medya hesaplarına, adres ve telefon bilgilerine, kredi kartı ekstresine ve hesap hareketlerine erişmenin maliyeti de belirtiliyor. VPNOverview, bir kişinin sosyal medya hesabının 12.99 dolar gibi oldukça ucuz bir fiyata satıldığını söylüyor. İsim, adres ve telefon gibi kişisel bilgilerin 40 ila 200 dolar arasında değişen fiyatlardan alıcı bulduğunu belirten firma, banka detaylarının fiyatının ise 50 ile 200 dolar arasında olduğunu ifade ediyor.

VPNOverview’un raporundaki çarpıcı bilgiler bunlarla da sınırlı değil. Firma, sahte pasaport, sürücü ehliyeti ve kimlik kartı gibi belgelerin ne kadara mal olduğunu da gözler önüne seriyor. Örneğin, sahte bir ABD pasaportu 777 dolara, pasaport + ehliyet ise 888 dolara satılıyor. Benzer şekilde, bir ABD pasaportu ve bir kimlik kartı da 888 dolara mal oluyor. Bu üç belgenin bir birleşimi ise (pasaport, kimlik kartı ve ehliyet) 999 dolara satılıyor.

VPNOverview’in siber güvenlik analisti David Jansen, söz konusu araştırmayı kimlik hırsızlığı ile ilgili farkındalığı artırmak ve insanları çevrimiçi güvenliklerini çevreleyen riskler konusunda eğitmeye yardımcı olmak için yaptıklarını söylüyor.

“Bulgularımız, hırsızların ve bilgisayar korsanlarının en önemli hesaplarınıza kolayca erişebildiğini ve bilgilerinizin Dark Web üzerinden satılabileceğini gösteriyor” şeklinde konuşan Jansen, “Çalıntı ve sahte pasaportların, ehliyetlerin ve çevrimiçi hesapların yoğun şekilde var olmasının, bizlerin kimlik sahtekarlığı ve siber suçlara karşı ne kadar savunmasız olduğunu gözler önüne seriyor” dedi.