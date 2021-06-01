Darth Vader Evi, 4 Milyon 300 Bin Dolara Satışa Çıktı

Darth Vader'ın savaş gemisi Executor'a benzetilmesinden dolayı Darth Vader Evi olarak anılan malikane, satışa sunuldu. ABD, Teksas'ta bulunan ve 7000 metrekarelik yaşam alanına sahip ev, 4 milyon 300 bin dolar fiyatıyla yeni karanlık lordunu bekliyor.

Tüm Star Wars hayranlarının aklını başından alıp yaşamak isteyeceği evlerden birisi olan Darth Vader Evi, dudak uçuklatan fiyatıyla satışa sunuldu. Hem dış hem de iç mimarisi ile Star Wars filmlerini aratmayan bu ev, yaklaşık yedi bin metrekarelik yaşam alanına sahip.

Toplamda 5 yatak odası, 5 tuvaleti ve 5 arabanın sığabileceği bir garaja sahip olan Darth Vader Evi, ABD'nin Teksas eyaletinde türünün tek örneği olarak bulunuyor. Ev, 1992 yılında inşa edilmekle birlikte bulunduğu mahallenin en pahalı binası olma özelliğini taşıyor. Uçuk satış rakamı yüzünden bizlere de evi alacak kişiye, "güç yanında olsun" demek düşüyor.

Darth Vader Evi, 18 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu

Çok uzun yıllardır milyonlarca Star Wars hayranının dibinin düştüğü Darth Vader evi, ismini dış mimarisinin Darth Vader'in savaş gemisi Executor'a benzemesine borçlu. Ev demeye bin şahit isteyecek bu malikane, aynı zamanda birbirinden fütüristik mobilyaları ile göz dolduruyor.

Darth Vader evi, şu anda Houston'daki en pahalı bina. Geçtiğimiz günlerde satışa çıkarılan evin fiyatı ise tam olarak 4 milyon 300 bin dolar. Darth Vader evinin iç çektirecek fotoğraflarını aşağıda bulabilirsiniz.