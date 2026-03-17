Sudan Ucuza 6 Yıl Güncelleme, 6.000 mAh Batarya Sunan Telefon Samsung Galaxy M17e 5g Tanıtıldı

Samsung, giriş segmentte dengeleri değiştirebilecek yeni telefonu **Galaxy M17e 5G**’yi resmen duyurdu. Uygun fiyat etiketiyle gelen cihaz; büyük bataryası, akıcı ekranı ve özellikle uzun yazılım desteğiyle dikkat çekiyor.

Samsung, uygun fiyatlı yeni telefonu Galaxy M17e 5G'yi Hindistan'da duyurdu. Samsung’un yeni modeli, ilk bakışta “klasik bir uygun fiyatlı telefon” gibi görünse de detaylara indiğimizde işin rengi değişiyor. Çünkü şirket, bu modelde sadece donanım değil, yazılım tarafında da kullanıcıyı uzun süre idare edecek bir paket sunmayı hedeflemiş.

Karşınızda Samsung Galaxy M17e 5G

Galaxy M17e 5G, 6,7 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekran ile geliyor. Bu da özellikle sosyal medya gezintisi ve oyunlarda daha akıcı bir deneyim anlamına geliyor. Tabii uygun fiyat için AMOLED ekrandan feda edilmiş.

Telefonun işlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 6300 bulunuyor. Bu işlemci, günlük kullanım için yeterli performans sunarken aynı zamanda 5G desteği sayesinde hızlı internet deneyimi vadediyor.

Asıl olay: 6 yıl güncelleme desteği!

Cihazın arka tarafında 50 MP ana kamera yer alıyor. Bu kamera, segmentine göre yeterli bir fotoğraf performansı sunmayı hedefliyor.

Ancak Galaxy M17e 5G’yi asıl öne çıkaran şey kamera değil. Samsung, bu model için tam 6 nesil Android güncellemesi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi sözü veriyor. Açık konuşmak gerekirse, bu seviyedeki bir telefon için oldukça iddialı bir hamle.

Fiyatı da en az özellikleri kadar dikkat çekiyor

Tüm bu özelliklerin yanında cihazın en vurucu noktalarından biri de 6000 mAh batarya. Bu kapasite, yoğun kullanımda bile rahatlıkla bir günü çıkarabilecek bir performans anlamına geliyor. Üstelik 25W hızlı şarj desteği de mevcut.

Samsung Galaxy M17e 5G Özellikleri

6.7 inç HD+ 120 Hz ekran

MediaTek Dimensity 6300

50 MP ana kamera

6000 mAh batarya

25W hızlı şarj

Android 16 (One UI 8)

6 yıl güncelleme desteği

Samsung Galaxy M17e 5G, Hindistan’da 12.999 rupi başlangıç fiyatıyla satışa çıktı. Bu da vergileri hesaba katmadığımızda 6.200 TL civarında bir fiyat anlamına geliyor.

Kısacası Samsung, bu modelle “uygun fiyatlı telefon uzun süre kullanılmaz” algısını kırmaya oynuyor. Özellikle güncelleme desteği, cihazı rakiplerinden birkaç adım öne taşıyabilir.