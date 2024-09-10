Darth Vader'a hayat veren ünlü oyuncu James Earl Jones, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, 93 yaşındaydı.

Milyonlarca hayranı olan Star Wars serisinin Darth Vader isimli karakterine hayat veren ünlü aktör James Earl Jones'un hayatını kaybettiği açıklandı. Ünlü oyuncu, 93 yaşındaydı.

James Earl Jones, aslında kekeme bir bireydi. Yıllar boyunca konuşmasını düzeltebilmek için elinden geleni yapan aktör, Star Wars'un kötü adamı Darth Vader'a unutulmayacak bir seslendirme yapmıştı. Darth Vader’dan fazla para kazanmadığını da söyleyen James Earl Jones, yine de yaptığı işten memnun olduğunu söylemişti.

İki Emmy, bir Grammy ve dahası

Oldukça başarılı bir aktör olan James Earl Jones, sayısız ödüle layık görülmüştü. Bu ödüllerin en değerlileri ise iki Emmy, bir tane de Grammy idi.

James Earl Jones'un ölüm nedenine ilişkin net bir açıklama yapılmadı. Ancak ünlü oyuncunun evinde, ailesinin yanında hayatını kaybettiği bildirildi. Buradan, bunun doğal ölüm olduğu sonucuna ulaşabiliriz...