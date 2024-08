Keanu Reeves’in Star Wars evrenine katılma ihtimali ve The Acolyte dizisinin iptali sonrası gelişmeler hakkında bilgiler paylaşıldı.

Disney Plus'ta yayınlanan The Acolyte dizisinin iptalinin ardından, Keanu Reeves’in dizide rol alabileceği yönünde söylentiler ortaya çıktı. Hollywood içgörücüsü Jeff Sneider, Reeves’in Master Sol rolü için düşünüldüğünü ancak Ballerina projeleri nedeniyle bu fırsatı kaçırdığını açıkladı.

Sneider’ın haberine göre, Reeves bu rolle ilgilenmişti ancak takvimindeki yoğunluk nedeniyle projeden ayrılmak zorunda kaldı. Sonuç olarak, Master Sol rolü Squid Game yıldızı Lee Jung-jae’ye verilmişti. Reeves’in Matrix'teki meslektaşı Carrie-Anne Moss ile birlikte The Acolyte’da yer alması, izleyiciler için fazla göndermeli olabilirdi.

Reeves’in gelecekteki projeleri

Geçtiğimiz yıl Reeves’in The Acolyte’da bir cameo yapabileceğine dair söylentiler ortaya çıkmıştı ve bu söylentilerin ana sebebi Reeves’in Lucasfilm ile yaptığı görüşmelerden kaynaklıydı.

Şu an için ise Reeves’in Star Wars evrenine katılma ihtimali hala masada. Gelecekte uygun bir rol bulunması durumunda, Reeves’in Star Wars dünyasında yer alması muhtemel görünüyor. Özellikle James Mangold’un 'Dawn of the Jedi' prequel filminde yer alması büyük ilgi uyandırabilir ve bu ihtimal ilerleyen zamanlarda değerlendirilebilir gibi gözüküyor.