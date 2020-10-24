David Fincher'dan Mindhunter Hayranlarına Kötü Haber

Netflix'in sevilen dizilerinden bir tanesi olan Mindhunter hayranlarına bir kötü haber de dizinin yapımcısı David Fincher'dan geldi. Fincher, dizinin izlenme sayılarına göre çok büyük bir bütçeye sahip olduğunu söylerken üçüncü sezonun ise şu an için ufukta gözükmediğini dile getirdi.

Netflix'in en başarılı işlerinden bir tanesi olan Mindhunter, 2017 yılında ilk sezonuyla seyircisinin karşına çıkmıştı. Kendisine kemik bir hayran kitlesi kazanmayı başaran dizinin ikinci sezonu ise iki yıllık bir aradan sonra 2019 yılında yayınlanmıştı.

Dizinin hayranları, son olarak Ağustos 2019'da yayınlanan dizinin yeni sezon onayını beklerken diziden kötü haberler geldi. Dizinin yapımcıları arasında bulunan ve bazı bölümlerin yönetmenliğini de üstlenen usta yönetmen David Fincher, üçüncü sezonun Netflix'te en azından şimdilik ufukta gözükmediğini dile getirdi.

Mindhunter'ın geleceği belirsiz

David Fincher, Vulture'a verdiği bir röportajda ikinci sezonun başlangıcında neler yazıldığına baktığını ve beğenmediğini söyledi. Usta yönetmen, yazılanları bir kenara kaldırdıklarını ve baştan başladıklarını da dile getirdi. Fincher, haftada 90 saat çalıştıklarını çekimler tamamlandığında kendisinin de tükendiğini söyledi.

Fincher, aralık ayında yayınlanacak olan kendisinin ilk Netflix filmi Mank'in yönetmenlik koltuğuna geçerken ikinci sezonu yayınlanacak olan Love, Deaths and Robots'ın da yapımcıları arasında bulunuyordu. Tabii ünlü yönetmenin odaklandığı bu işlerin arasında Mindhunter oyuncularının sözleşme süreleri de sona erdi.

Aldığı izlenme sayılarına göre oldukça pahalı bir dizi olduğu söyleyen Fincher, Mank'ten sonra bu işe karar vermek üzere konuştuklarını ve ikinci sezonda yaptıklarından daha azını yapamayacaklarını dile getirdi. Fincher, "Bir noktada gerçekçi olmanız gerekiyor, dolarlar ve izleyici sayıları eşit olmalı" ifadelerini kullandı.

Aslında Fincher'dan önce Netflix de şu an için Mindhunter'ın üçüncü sezonunun olmayacağını söylemiş ancak kapıları da tamamen kapatmamıştı. Bir Netflix sözcüsü, "belki önümüzdeki 5 yıl içerisinde" şeklinde yanıt vermişti. Tabii bu kadar başarılı bir dizinin az izleyici çekmesinin de ayrıca üzücü olduğunu söylemekte fayda var.