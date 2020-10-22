Neredesin Firuze?, 7 Kocalı Hürmüz, F Tipi Film ve Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? gibi filmlerle tanıdığımız deneyimli ve ünlü yönetmen Ezel Akay, uzun süren sessizliğin ardından yeni filmi 9 Kere Leyla ile izleyicilerle yeniden buluşuyor. Kendine has sinematografisi ile öne çıkan Ezel Akay’ın yeni filmi hakkındaki bilinen tüm detaylara yakından bakıyoruz.

Eşsiz sinematografisi ile Türk sinemasına efsane olmuş sahneler kazandıran Ezel Akay, yönetmenlik kariyerine 9 Kere Leyla isimli filmle kaldığı yerden devam ediyor. 2004 yılında çıkan Neredesin Firuze? ile Türk sinemasına yeni bir soluk getiren Ezel Akay; 9 Kere Leyla filmiyle bizleri tekrar eski ve tanıdık atmosferine geri döndürecek gibi duruyor.

Zengin oyuncu kadrosu, fragmanında yer alan eğlenceli sahneler ve yine fragmanda yer alan, sözlerini Ezel Akay’ın yazıp Haluk Bilginer'in seslendirdiği şarkı ile çok konuşulan 9 Kere Leyla, Netflix'te özel yayınlanacak. Gelin hep beraber yeni Netflix filmi 9 Kere Leyla’nın oyuncu kadrosuna, çıkış tarihine ve tüm bilinen detaylarına bir göz atalım.

9 Kere Leyla kadrosunda kimler yer alıyor?

Quentin Tarantino için Samuel L. Jackson, Cem Yılmaz için Ozan Güven ve Özkan Uğur neyse; Ezel Akay için de Haluk Bilginer o diyebiliriz. Belirli yönetmenlerin, belirli oyuncularla iyi anlaşıp hemen hemen her yapımda birlikte çalışması oldukça alışılmış bir durum. Hâl böyle olunca Ezel Akay da Neredesin Firuze? filminden bu yana birlikte çalıştığı Haluk Bilginer’i yeni filmi 9 Kere Leyla’nın oyuncu kadrosuna dâhil ediyor.

Haluk Bilginer’ın yanı sıra 9 Kere Leyla’nın oyuncu kadrosunda usta tiyatrocu ve yine Neredesin Firuze? filmindeki başarılı rolüyle de akıllara kazınan Demet Akbağ bulunuyor. Demet Akbağ ve Haluk Bilginer’in yanı sıra yeni filmin oyuncu kadrosunda yıldızı yükselen Elçin Sangu, başarılı oyuncu Fırat Tanış ve Alican Yücesoy gibi tanınmış isimler bulunuyor.

9 Kere Leyla filminin konusu:

9 Kere Leyla filmi birçok farklı yönden okunabilecek bir konuya sahip. Filmde zengin bir iş adamı Adem (Haluk Bilginer), Adem’in karısı Leyla (Demet Akbağ) ve Adem’in güzeller güzeli genç metresi Nergis (Elçin Sangu) arasında geçen bir aşk üçgeni konu alınıyor. 20 yıllık evliliğinden sıkılan Adem, aradığı heyecanı ve aşkı Nergis’te bulmuştur. Fakat Nergis ile aralarındaki ilişkiyi bir sonraki adıma taşımak için Adem’in önünde bir engel bulunmaktadır. Bu engel ise boşanmayı reddeden kocasına aşırı düşkün ve domestik yönleri bulunan Leyla’dır.

Leyla ile boşanamayacağını ve Leyla’nın doğal yollardan henüz bu dünyadan göçüp gitmeyeceğini anlayan Adem, karısı Leyla’yı kaza süsü vererek öldürmenin yollarını arar. Fakat her şeyi kontrol etmeye çalışmasıyla tanınan Leyla’nın, bir özelliği daha bulunmaktadır. Nitekim Adem her ne kadar denese de Leyla’yı bir türlü öldüremez. Tüm bunlarla uğraşırken bir de kendisine ait antika el yazmasının peşine düşen, Mahdum Bey (Fırat Tanış) ve Mahdum Bey’in avukatı Haris (Alican Yücesoy) ile uğraşmak zorunda kalan Adem, kendini iyice kapana kısılmış hissetmeye başlar.

Kadın-erkek ilişkileri konusunda oldukça güzel noktalara değinen ve bunu oldukça komik bir şekilde yana 9 Kere Leyla, şu ana kadar ortaya çıkan bilgilerden ve fragmandan anladığımız üzere herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, toplumu iyi yansıtan bir film olacak.

9 Kere Leyla filminin çıkış tarihi:

Aslında 2019 yılında çekilen 9 Kere Leyla filminin 20 Mart’ta vizyona girmesi planlanıyordu. Fakat tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle filmin hem vizyon hem de gala tarihi ertelendi. 20 Mart’ta yapılacak olan gala gecesinden bir hafta önce, filmin ertelenmesiyle ilgili şu açıklamalar yapılmıştı:

“Koronavirus (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde 20 Mart’ta vizyona girmesi planlanan '9 Kere Leyla’ filmimizin vizyon tarihini erteliyoruz. Ertelemeden kaynaklı olarak gala organizasyonunun da iptal edildiğini belirtmek isteriz. Bu durumdan dolayı göstereceğiniz anlayış için teşekkür ederiz.Yeni vizyon tarihimiz netleştiğinde sizleri bilgilendireceğiz.”

Filmin yeni vizyon tarihi ise artık belli oldu. Yeni yapılan açıklamalara göre 9 Kere Leyla, 4 Aralık 2020 tarihinde Netflix’e özel olarak yayınlanacak. Filmin daha sonradan başka dijital yayın platformlarına gelip gelmeyeceği ise şu an bilinmiyor.

9 Kere Leyla fragmanı:

Fragmanda görülen sahnelere baktığımızda, Ezel Akay’ın Neredesin Firuze? filminde kullandığı renklere, metaforlara ve sinematografiye geri döndüğünü görüyoruz. Özellikle fragmanda yönetmenin sıklıkla kullandığı elma metaforu göze çarpıyor. Neredesin Firuze? filmi dâhil birçok filmde yer alan bu elma metaforu ise genel olarak kadın-erkek ilişkilerini sembolize ediyor.

Fragmanda göze çarpan bir diğer detay ise kullanılan müzikler oluyor. Ender Akay tarafından bestelenen ve sözleri Ezel Akay’a ait olan bu müzikler genel olarak Haluk Bilginer tarafından seslendiriliyor. Bu kullanılan müzikler ise sözler ve genel yapı açısından Neredesin Firuze?’de yer alan müziklere oldukça fazla benziyor. 9 Kere Leyla filminde de araya serpiştirilen bu eğlenceli şarkılar sayesinde, Neredesin Firuze?’de olduğu gibi küçük bir müzikal havası da yakalanacak gibi duruyor.

4 Aralık 2020’de Netflix’te yayınlanacak yeni Ezel Akay filmi 9 Kere Leyla hakkında tüm bilinenleri sizlere aktardığımız içeriğimizin sonuna geldik. Bu nispeten sıkıntılı dönemlerde yeni bir Ezel Akay filmi hem bizleri güldürecek hem de içlerimizi ısıtacak gibi duruyor. Sizler 9 Kere Leyla hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi ve düşüncelerinizi bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.