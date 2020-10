10. ve 14. Doktor, Yeni Doctor Who Oyunuyla Geri Dönüyor

Yakın zamanda Doctor Who sevenler için iki yeni oyun piyasaya çıkacak. Oyunlarda David Tennant ve Jodie Whittaker de katkıda bulunacak.

İngiliz televizyonlarında başladığı yolculuğunda dünyanın dört bir yanında önemli bir hayran kitlesi edinen Doctor Who serisi için iki yeni oyun gelecek. Oyunlardan ilki olan The Edge of Time bilgisayara ve konsollara gelecek. Diğer oyun olan The Lonely Assassins ise iOS, Android ve Switch’te oynanabilecek.

Gelecek yılın başlarında çıkacak olan bu iki oyunda, iki popüler Doctor Who olan David Tennant ve Jodie Whittaker de katkıda bulunacak.

10. ve 13. doktor geri dönüyor

Doctor Who karakteri geleneksel olarak 2 yılda bir değişiklik gösterir. Teknik olarak doktor tek bir kişidir ancak her seferinde başka bir iterasyonu ile geri döner. David Tennant dizide 10. Jodie Whittaker ise 13. doktor iterasyonlarını canlandırmıştı. Whittaker bu rolü üstlenen ilk kadın oyuncu olmuştu.

İkilinin yer alacağı Doctor Who: The Edge of Time ise 2019 yılında sanal gerçeklik için çıkarılan ve genel olarak ortalama bir performans sergileyen yapımın genişleme paketi görevi görecek. Oyunu Maze Theory geliştirecek.

The Edge of Reality oyununu yapımcısı “geçen yılın deneyiminin üzerine koyan ve yeniden kurgulayan” bir eser olarak tanımlıyor. Whittaker daha önce de oyunda yer almış olsa da Tennant’ı ilk defa yapımda görecez.

The Lonely Assassins oyunu geliyor

İkinci Doctor Who oyunu ise The Lonely Assassins adıyla piyasaya çıkacak. Oyunu Simulacra ile bilinen Kaigan Games geliştirecek. Bu oyun bulunmuş bir telefon konseptiyle ilerleyecek ve oldukça ilgi çekici bir oynanışa sahip olacak.

The Lonely Assassins oyununda oyuncular, kayıp bir kişi ve ağlayan meleklerin gizli geçmişi üzerine kurgulanmış bir macerayı tamamlamaya çalışacak. Hayranların sevdiği karakterlerden Petronella Osgood da oyunda karşımıza çıkacak.

The Edge of Reality Xbox One, PS4, Switch ve PC’ye çıkacak. The Lonely Assassins ise iOS, Android ve Switch’e gelecek.