DC, Milestone Karakterlerinin Dönüş Tarihini Açıkladı

DC Comics, bugün yaptığı duyuruda 1990'ların efsaneleri Milestone karakterlerinin ne zaman dönüş yapacağını açıkladı. Efsane karakterler bu ayın sonlarından itibaren yavaş yavaş geri dönmeye başlayacak.

Geçtiğimiz ağustos ayında DC, ilk defa düzenlediği DC FanDome etkinliğiyle hayranlarını heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. Şirket, Milestone Media tarafından 1990'larda yaratılan kahramanların yeniden döneceğini tüm dünyaya duyurmuştu. Bugünse Milestone'un aradan geçen yılların ardından çıkacak ilk filmlerinin neler olacağı belli olmaya başladı.

DC Comics, bugün yaptığı duyuruda şubat ayının ilerleyen günlerinde Milestone Returns #0'ın genişletilmiş dijital versiyonunun yayınlanacağını açıkladı. Milestone'un kurucu ortaklarından Denys Cowan ve Milestone ortağı Reginald Hudlin tarafından oluşturulan Milestone Returns #0, Static, Icon, Rocket ve Duo karakterlerini yeni maceralara atacak.

Milestone'un efsane karakterleri geri dönüyor:

26 Şubat günü Milestone Returns: Infinite Edition #0, hikâyeye 24 sayfalık bir ekleme daha yapacak. Yeni sayfalarda Cowan ve Hudlin ikilisi, "Big Bang" olaylarını yeniden anlatacak. Bu olaylarda Static ve Dakota şehrindeki diğer karakterlerin nasıl güç kazandıkları yer alacak. Çizgi romanın baskılı versiyonuysa mayıs ayında piyasaya sürülecek.

Bununla birlikte Milestone, ikonik Milestone karakterlerine odaklanan üç yeni dijital mini seri yapacak. Bu çizgi romanların arkasında hangi isimlerin olduğuysa ilerleyen tarihlerde açıklanacak. Static, Icon & Rocket ve Hardware mini serileri sırasıyla 12 Nisan, 21 Haziran ve 23 Ağustos tarihlerinde yayınlanacak.

DC, tüm bunlarla yetinmeyerek yukarıdaki üç mini serinin ardından Earth M'i de yayınlayacak. Cowan ve Hudlin ikilisi, bu seride yeni tanıtılan Duo karakteri gibi diğer Milestone karakterlerine odaklanacak. Tüm bunların dışında Static ve Hotstreak karakterlerinin yeni tasarımları, yukarıda yer alan fotoğraftaki şekilde olacak.

Reginald Hudlin, yaptığı açıklamada DC hayranları için bir diğer müjdeyi de verdi. Static, Icon, Rocket ve Hardware'in yeni 'sezonlarının' yalnızca bir başlangıç olacağını belirten Hudlin, bu karakterlerle daha fazla hikâyenin de geleceğini belirtti. Bununla birlikte hayranların yeni çizgi romanlarda Blood Syndicate'i de göreceği açıklandı.