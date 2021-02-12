NASA, Amazon'a Verilen Zararı Gösteren Fotoğraf Yayınladı

ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), paylaştığı fotoğrafla Amazon'da yasa dışı altın madenciliğinin verdiği zararı gözler önüne serdi. Fotoğrafta altın madencilerinin bugüne kadar yarattığı tahribat net bir şekilde görülebiliyor.

Gezegenimizin akciğeri olarak değerlendirilen Amazon ormanları son zamanlarda kötü haberlerle karşımıza geliyor. Orman içinde yapılan yasa dışı aktiviteler her geçen gün ormana daha da fazla zarar vermeye devam ediyor. Verilen bu zararın büyüklüğünü en iyi şekilde yansıtan fotoğraflardan biriyse ABD'nin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından paylaşıldı.

NASA tarafından paylaşılan fotoğraf, ajans tarafından yapılan açıklamaya göre Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından aralık ayında çekildi. Fotoğrafta Amazon'daki nehirlerin yanında yer alan altın rengindeki şekiller, bugüne kadar yapılan yasa dışı altın madenciliği sebebiyle meydana geldi. Bu bölgeler tamamen ağaçsız kalmış durumda.

Altın madenciliğinin izi ortaya çıktı:

Üstelik fotoğrafta gördüğümüz kısım aslında bu zararın yalnızca bir bölümü. Fotoğraf, Peru'nun güneydoğusundaki Madre de Dios'ta çekildi. Dünyanın en büyük altın ihracatçıları arasında yer alan ülkenin bu kentinde binlerce kişi geçimini yasa dışı madencilikten kazanıyor.

Amazon'da yasa dışı altın madenciliği yalnızca ağaçları etkilemiyor. Ağaçların yok olmasıyla bölgedeki zengin biyoçeşitlilik de büyük zarara uğruyor ve pek çok canlı türünün habitatları yok oluyor. Bununla birlikte altının çıkarılması için kullanılan tonlarca cıva, Amazon'un nehirlerini ve atmosferi kirletiyor. Madenciler, çalışmalarını eski nehirlerin güzergâhını takip ederek gerçekleştiriyor.

Bundan birkaç hafta önce Amazon ormanlarına dair Brezilya'dan gelen bir haberi sizlerle paylaşmıştık. Bir grup araştırmacı, ülkede altın madencilerinin ve tomruk şirketlerinin yine ağaç katlederek oluşturduğu yasa dışı yolları tespit edebilecek bir algoritma geliştirmişti. Ayrıca yapılan incelemeler, Amazon'daki yolların resmiyettekinden 13 kat daha fazla olduğunu göstermişti. Ekip, bu algoritmayı diğer ülkelere de ulaştırarak Amazon'daki yol haritasının tamamını çıkarmayı hedefliyor.