Önümüzdeki ay izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanan yeni DC dizisi Stargirl’den taptaze bir fragman geldi. Yaklaşık iki dakika uzunluğunda olan fragman diziye dair harika bir bakış sunmasının yanında, Wildcat ve Hourman gibi Justice Society of America birliğinin ünlü üyelerini bizlere gösteriyor.

Titans, Doom Patrol, Arrow ve Flash gibi yapımları ile oldukça zengin bir dizi evreni yaratan DC, şimdi bu serilerinin arasına Stargirl’ü de eklemeye hazırlanıyor. Dizinin yayın haklarına sahip olan The CW, heyecanla beklenen spin-off serisinden yepyeni bir fragman paylaştı.

Daha önceki fragmanlarda müthiş bir beklenti yaratan Stargirl, dumanı üzerinde tüten bu taze fragmanı ile beklentimizi katbekat artırıyor. Yaklaşık iki dakika uzunluğunda olan fragmanda pek çok yeni sahne var. Dahası, kahramanımız Courtney Whitmore’un da bir parçası olacağı Justice Society of America birliğinin ünlü üyeleri Wildcat ve Hourman’u da görüyoruz.

Fragman özellikle, Yvette Monreal’in canlandırdığı Yolanda Montez / Wildcat karakterinin kostümünün nasıl göründüğüne çok daha iyi bir bakış sunuyor. Gina DeDomenico Flanagan ve Laura Jean Shannon tarafından tasarlanan kostüm, çizgi romanlardaki havayı yakalamış gibi görünüyor.

DC'nin genç süper kahramanı Courtney Whitmore, nam-ı diğer Stargirl’ü Brec Bassinger canlandırıyor. Anjelika Washington, Joel McHale, Henry Thomas ve Giancarlo Esposito, dizinin oyuncu kadrosunda yer alan diğer isimlerden.

Müzikleri, Captain Marvel'ın müziklerini de besteleyen başarılı müzisyen Pınar Toprak tarafından yapılan Stargirl, yeni evlenen annesi ile Kaliforniya'ya taşınan lise öğrencisi Courtney Whitmore’un yaşayacağı fantastik maceraları işleyecek. Geçmişte bir süper kahramanla çalışmış olan üvey babasına ait bazı eşyaları bulacak olan Courtney, bir anda olağanüstü güçlere sahip olacak ve eşi benzeri olmayan bir serüvene atılacak.

Geoff Johns tarafından yaratılan ve kaleme alınan DC spin-off’u, ilk kez Temmuz 1999'da yayınlanan DC imzalı Stars and S.T.R.I.P.E. çizgi romanından ilham alacak. Stargirl’ün ayrıca Spider-Man: Homecoming ve Buampire the Vampire Slayer'a da benzer bir tonu olacağı söyleniyor.

Stargirl, 18 Mayıs'ta DC Universe hizmetinde yayınlandıktan sadece bir gün sonra yani 19 Mayıs Salı günü The CW'de başlayacak. Dizi, aynı zamanda kanalın kendi dijital platformlarında da ücretsiz olarak izlenebilecek.

Stargirl fragmanı