DC, The Sandman'in Audible'da yayınlanacak sesli dinleti uyarlamasından yeni bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan videoda sesli dinletide yer alacak ünlü oyuncuları açıklayan DC, aynı zamanda yapımın 15 Temmuz 2020'de Audible izleyicileriyle buluşacağını da duyurdu.

DC Entertainment ve Audible, Neil Gaiman tarafından kaleme alınan çizgi roman serisi The Sandman’in sesli kitap uyarlaması için yeni bir fragman yayınladı. Yayınlanan fragmanda ‘Dream of the Endless’ ya da bilinen adıyla Morpheus’a James McAvoy, Dream’in kız kardeşi Death’e ise 2 Broke Girls, Dollface ve Thor gibi yapımlardan tanıdığımız Kat Dennings sesiyle hayat veriyor.

İlk üç Sandman çizgi romanının uyarlanacağı yapımın anlatıcılığını, serinin yazarı Neil Gaiman üstleniyor. 15 Temmuz 2020’de dinleyicilerle buluşacak olan The Sandman’in Audible uyarlamasında İngiliz yazar Dirk Maggs, yönetici yapımcı, yazar ve yönetmenlik rollerini üstleniyor.

Audible’da yayınlanacak yapım, orijinal çizgi romanlara dayanacak:

Modern çağın en orijinal ve sofistike çizgi romanlarından biri olan Sandman’da; rüyaların, hikayelerin ve hayal gücünün ölümsüz kralı Morpheus, krallığından çekilip hain bir tarikat tarafından Dünya’ya hapsediliyor. Nihayet kaçmadan önce burada on yıllar boyunca kalan Morpheus, eski gücüne kavuşmak ve yokluğunda bozulan hakimiyetini yeniden toparlamak için üç şeyi geri almalıdır. Bu sebeple cehenneme iner ve Lucifer ile yüzleşir.

The Sandman’in Audible uyarlamasında James McAvoy (Morpheus) ve Kat Denning’e (Death) sesleriyle eşlik eden diğer oyuncular arasında Taron Egerton (John Constantine), Andy Serkis (Matthew the Raven), Riz Ahmed (Corinthian), William Hope (Doctor Destiny), Josie Lawrence (Mad Hettie), Miriam Margolyes (Despair), Samantha Morton (Urania Blackwell), Bebe Neuwirth (The Siamese Cat) ve Michael Sheen (Lucifer) gibi ünlü isimler yer alıyor.

Sesli dinleti olarak piyasaya sürülecek olan The Sandman, 15 Temmuz’da Audible üzerinden dinleyicilerle buluşacak. Bu noktada DC, gün içerisinde resmi YouTube kanalından yapıma dair kısa bir tanıtım videosu paylaştı. Yazımızı noktalamadan önce bu videoyu hemen aşağıdan izleyebileceğinizi belirtelim.

The Sandman I Resmi Audible Tanıtımı