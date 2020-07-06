4Chan'e yer alan bir söylentiye göre Sony, şu an için tek taraflı bir talep olarak bazı önemli Marvel karakterlerini kendi sinematik evrenine dahil ederek kendi Avengers'ını oluşturmak istiyor. Yine de şimdilik resmi bir girişim olmadığını belirtelim.

Marvel, 2008’da ilk Iron Man filmi ile başlayıp 2019’da Spider-Man: Far From Home ile bitirdiği üç aşamalı sinematik evreninde seyircilere son derece geniş bir hikaye, bir o kadar geniş bir karakter havuzu ve tekrar tekrar izlenebilecek 20’den fazla film bıraktı. Elbette ki bu sinematik dünyanın en önemli filmlerini Avengers serisi oluşturuyordu ancak Marvel Sinematik Evreni’nin 4. aşaması için herhangi bir Avengers filmi duyurulmadı.

Marvel Sinematik Evreni’nin (MCU) 4. aşaması normal şartlarda bu yıl başlayacaktı ancak şartlar normal olmayınca ve araya koronavirüs salgını girince 4. aşama epey gecikti. Marvel’ın daha önce paylaştığı 4. aşama takvimine uymayacağı aşikar ancak doğruluğundan emin olduğumuz bir bilgi var; 4. aşamada kesin olarak bir Avengers filmi görmeyeceğiz.

Sony, yeni Captain America, Captain Marvel ve Ms. Marvel'ı sinematik evrenine eklemek istiyor

Aslına bakarsak önümüzdeki birkaç yılda yeni bir Avengers filmi görmememiz pek de sürpriz olmayacak. Zira Avengers: Endgame’de orijinal Avengers üyelerinden üçü (Iron Man, Black Widow ve Captain America) ya hayatını kaybetmiş ya da emekliye ayrılmıştı. Dolayısı ile Marvel’ın yeni bir Avengers ortaya koymadan önce yeni karakterler tanıtması gerekiyor.

Bununla birlikte 4Chan’de yer alan bir söylentiye göre bir sonraki Avengers filmini Marvel yerine Sony’de görebiliriz. Bu yeni dünyanın adı ise Sony Sinematik Evreni’ndeki Marvel Karakterleri (SUMC) olacak. Bu isim size bir şey çağrıştırmadı mı? Hemen açıklayalım.

Sam Wilson, yeni Captain America olarak Sony filmlerinde karşımıza çıkabilir

Bildiğiniz gibi Spider-Man, Venom, Morbius gibi bazı Marvel karakterlerinin film hakları zaten Sony’de ve Marvel ile Sony, bu karakterlerin filmlerini hayata geçirmek için iş birliği yapıyor. Ancak söylentiye göre Sony, Marvel ile olan anlaşmasını ilerleyen dönemde çok daha derinleştirecek ve daha fazla Marvel karakterini Sony filmlerinde görmeye başlayacağız. Sony’nin kendi ‘Avengers’ ekibi için düşündüğü isimler ise Captain America (Steve Rogers değil, Sam Wilson), Captain Marvel ve Ms. Marvel.

Bildiğiniz gibi Marvel, 4. aşama ile birlikte Sinematik Evreni’ne yeni karakterler katacak ve bir ihtimal de olsa bazı karakterlerin önemi azalacak. Bununla birlikte Disney, Fox’u satın alarak Marvel dünyasının kapılarını X-Men’e açtı ancak bu anlaşma gerçekleştiğinde Marvel, 4. aşamadaki haritasını çoktan çizmişti ve bu nedenle 4. aşamada birkaç yan rol dışında herhangi bir X-Men karakterini Marvel evrenine dahil olmuş şekilde görmeyi beklemiyoruz.

Söylentiye göre Sony, hem boşta kalan bazı X-Men karakterlerini hem de bazı Marvel karakterlerini sinematik dünyasına katarak MCU kadar geniş olmasa da bir sinematik evren yaratacak ve bu evrenin kendi ‘Avengers’ ekibi olacak. Sony yapımı Avengers’ın en büyük düşmanının ise Morbius ya da Venom olması bekleniyor.

4Chan’de söz konusu sızıntıyı paylaşan kişi, bilgileri bizzat Sony'ye yakın kaynaklarından aldığını belirtiyor ancak şimdilik bu teorilerin birer söylentiden fazlası olmadığını belirtelim. Teorinin sahibi, Sony’nin daha fazla Marvel karakterini sinema dünyasına katma yönündeki isteğine kanıt olarak Spider-Man: Homecoming filminde Iron-Man’in daha fazla öne çıkarılması için Marvel ile yaptığı görüşmeleri öne sürüyor.