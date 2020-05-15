Dead by Daylight Mobile’a Bomba Bir Karakter Geldi

Geçtiğimiz ay Android ve iOS oyuncularıyla buluşan Dead by Daylight Mobile, son güncellemeyle efsane bir karakteri bünyesine kattı. Yeni güncellemeyle oyuna Leatherface (Deri Surat) karakteri eklendi.

Bundan yaklaşık bir ay önce popüler çok oyunculu korku oyunu Dead by Daylight, Android ve iOS platformundaki mobil oyuncularla Dead by Daylight Mobile adı altında buluşmuştu. Bir kişinin diğer dört kişi avlamaya çalıştığı asimetrik çok oyunculu korku oyunu, Google Play Store ve App Store’da yayınlandıktan sonra büyük ilgi görmüştü.

Bugüne kadar hem Android hem de iOS platformunda milyonlarca oyuncu tarafından indirilen Dead by Daylight Mobile, sürekli yeni içeriklere kavuşmaya devam ediyor. Her geçen gün daha fazla oyuncu tarafından oynanan oyun, gelen yeni güncellemeyle efsane bir karakteri de bünyesine ekledi.

Deri Surat oyuna eklendi:

Dead by Daylight Mobile için yayınlanan güncellemeyle birlikte oyuna Teksas Testere Katliamı serisinden tanıdığımız Leatherface (Deri Surat) karakteri eklendi. Karakterin oyuna eklenmesiyle birlikte katil rolünü üstlenen oyuncular, artık bu sadist karakteri oyun içinde kontrol edebilecekler.

Yeni karakter Deri Surat, oyunculara yeni özellikler ve yeni ekipmanlar sunacak. Oyuncular, Deri Surat’ı bir adet balyoz veya kendisinin meşhur testeresini kullanarak kontrol edebilecek ve diğer oyuncuları avlayabilecekler. Ayrıca yeni güncellemeyle oyuna yalnızca karakter gelmedi.

Dead by Daylight Mobile, son güncellemeyle birlikte Bloodweb yerine farklı bir ilerleme sistemine sahip oldu. Bu ilerleme sistemi sayesinde oyuncular, her karaktere özel deneyim puanı kazanacaklar. Son olarak oyuna bir de ‘Treacherous Waters Collection’ kıyafetleri eklendi.

Bir katil olarak oyuncuları koşturduğunuz ve öldürmeye çalıştığınız veya katilden kaçmaya çalıştığınız bir oyun olan Dead by Daylight Mobile; Google Play Store ve App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir. Oyunu Android platformunda oynamak isteyen oyuncuların 7.0 Nougat veya daha üst sürüme, iOS platformunda oynamak isteyenlerinse iPhone SE (1. nesil) / iPhone 6S veya daha üstü bir cihaza sahip olmaları gerekiyor.