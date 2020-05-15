Blightbound, Steam'de Erken Erişime Açılacak

Devolver Digital, bugün resmi YouTube kanalı üzerinden bir tanıtım videosu yayınlayarak yeni oyunu Blightbound için bir duyuru yaptı. Açıklanana göre oyun, çok yakında Steam üzerinden oyuncuların kullanımına açılacak.

Bir süredir Ronimo Games firması tarafından geliştirilen yeni oyun Blightbound sonunda duyuruldu. Yayıncı Devolver Digital, resmi Youtube kanalı üzerinden yayınladığı bir tanıtım videosuyla Blightbound’u oyuncularla tanıştırdı. Awesomenauts oyunuyla tanınan Hollandalı video oyun geliştirme şirketi Ronimo Games’in aynı başarıyı yeni oyunuyla yakalayıp yakalayamayacağı şu sıralar sıklıkla konuşulan şeylerden bir tanesi.

Koronavirüs salgını sebebiyle insanların evde kaldıkları günlerde, beklenenden erken oyun duyurusuyla karşımıza çıkan şirketin bu taktiğinin yerinde olduğu yorumları gecikmedi. Evlerinde artık sıkılmaya başlayan insanların karantina sürecini biraz eğlenceli hâle getirebilmek için atılan bu tarz adımlara artık oldukça aşinayız. Bunların yanında oyunun Steam üzerinden erken erişime açılacağı da bildirilmiş durumda; hatta Steam, çoktan Blightbound için bir tanıtım sayfası hazırladı bile.

Blightbound nasıl bir oyun?

Biraz da oyundan bahsetmemiz gerekirse öncelikle Blightbound’un aksiyon ve macera türlerinin iyi bir temsilcisi olacağını söyleyerek söze başlamamız uygun olabilir. Çok oyunculu bir yapıya sahip olan oyun, gizemli bir dünya içerisinde başlıyor. İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Japonca, Korece, Rusça, Basitleştirilmiş Çince ve Geleneksel Çince de dâhil olmak üzere toplam 9 dili destekleyen oyunun maalesef Türkçe dil desteği bulunmuyor. Oyunun resmi tanıtımına yukarıdaki videodan ulaşmanız da mümkün.

Tanıtım fragmanına bakıldığında ilk izlenim olarak Blightbound’un iyi göründüğünü söyleyen kişi sayısı epey fazla. Oyunun hikâyesinin kısaca anlatıldığı videonun sonlarına doğru oyundan kareler görmek de mümkün. Karakterlerin el çizimi olduğu ve gerçekçi 3D modellerle beraber aydınlatma efektlerini kullanıldığı oyun, bu açıdan zengin gibi duruyor. Ronimo Games’in yeni bir oyunla döndüğünü duyunca oldukça heyecanlanan bir kesim olduğunu da eklemeden geçmeyelim. Yine de oyunun gerçekte nasıl tepkiler alacağını ve oyuncular tarafından nasıl yorumlanacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Oyun için oluşturulan Steam sayfasına buradan ulaşabilir ve oyunun erken erişime girip girmediğini aynı sayfadan kontrol edebilirsiniz.