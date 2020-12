Dead by Daylight'ın Yeni Katili, Hayranların Diline Düştü

Behaviour Interactive tarafından geliştirilen ve 2016 yılında yayınlanan Dead by Daylight'ın yeni katili, içerisindeki hatalarla oyuncuların gündemine geldi. Geliştirici stüdyo ise bu durumun farkında olduklarını ifade etti.

Popüler korku oyunu Dead by Daylight, yeni katili The Twins'i geçtiğimiz haftalarda oyuncularına sunmuştu. Ancak görünüşe göre yeni katilde bazı hatalar bulunuyor. The Twins, isminden de anlaşılabileceği gibi iki kardeşten oluşuyor. Bir tanesi küçük kardeş Victor, bir tanesi de Victor'u koruyan ablası Charlotte.

Ufak bir goblin olan Victor ile ablası Charlotte, görünüşte oldukça korkutucu olsa da barındırdıkları çeşitli hatalar sebebiyle korkutucu oldukları kadar ölümcül değiller. Poylgon'da yer alan habere göre Victor, hava kayboluyor ve kendisine tekme atmaya çalışanları bir boşluğa gönderiyor.

Dead by Daylight'ın yeni katilleri, korkutucu oldukları kadar ölümcül değil

The Twins, birçok Dead by Daylight oyuncusu tarafından oldukça zayıf olarak değerlendirilse de hatalar giderildiğinde barındırdıkları potansiyel sebebiyle bu ikizlere oldukça sıcak bakanlar da bulunuyor. Tabii güncellemelerle bu hataların giderilebilir ve karakterlerde geliştirmeler yapılabilir.

Henüz hatalar giderilemediği için bu sorunlu katiller, Dead by Daylight hayranlarının diline düşmekten de kurtulamadı. Bir oyuncu, Dead by Daylight subreddit'inde The Twins'e karşı oynamanın oldukça keyifli olduğunu, uçarak çığlık atan ve tekmelenebilen bir bebek tarafından kovalanmanın çok eğlenceli olduğunu söyledi. Ancak geliştirici stüdyo Behaviour Interactive, çocuk istismarı olması sebebiyle Victor'un bir bebek olarak tanımlanmaması gerektiğini söylüyor.

Dead by Daylight'ın yönetmeni Mathieu Cote, yamadaki teknik sorunların farkında olduklarını söyledi. Cote, çapraz oynanış desteğiyle birbirine bağlanmış çok fazla konsolun, çok fazla platformun olduğu bu dönemde sadece bir tanesine yama yayınlayıp diğerlerine yayınlamama gibi bir şey yapamayacaklarını söyledi.

Yayınladıkları yeni içeriklerin en az iki hafta içerisinde ciddi bir değişiklik yaşadığını söyleyen Cote, yayınlamadan önce her ne kadar test yapsalar da milyonlarca oyuncuya sunulan içerikte her şeyi yakalamalarının mümkün olmadığını da söyledi. Cote, ayrıca oynaması keyifli ve daha önce var olmayan bir mekanik yaratmak istediklerini de dile getirdi.