Dead by Daylight'ın Yeni Nesil Konsollarla Birlikte Çıkacak

Geliştiriciliğini Behaviour Interactive'in üstlendiği hayatta kalma korku oyunu Dead by Daylight'ın yeni nesil konsollara geleceği tarih belli oldu. Bir duyuru paylaşan geliştirici ekip, oyunun PlayStation 5 için ilk gün, Xbox Series X I S içinse 10 Kasım'dan itibaren erişilebilir olacağını açıkladı.

Kanada merkezli video oyun geliştirme stüdyosu Behaviour Interactive, hayatta kalma korku türündeki oyunu Dead by Daylight'ı 2016 yılında piyasaya sürmüştü. İlk etapta PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için piyasaya sürülen oyunun yeni nesil konsollar için de çıkış yapacağını geçtiğimiz eylül ayında öğrenmiştik.

Bugün bir duyuru yayınlayan geliştirici stüdyo, Dead by Daylight'ın PlayStation 5 ve Xbox Series X I S sürümlerinin konsolların çıkışıyla birlikte piyasaya sürüleceğini açıkladı. Şirket, yapılan duyuruda oyunun PlayStation 5'te ilk gün oynanabileceğini, Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları için ise 10 Kasım 2020 tarihinde yayınlanacağını belirtti.

Dead by Daylight nasıl bir oyun?

Geliştiriciliğini Kanada merkezli oyun stüdyosu Behaviour Interactive'in üstlendiği Dead by Daylight, toplam beş oyuncuyla oynanan hayatta kalma korku türünde bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyuncuların ıssız bir bölgeye bırakıldığı oyunda 4 oyuncunun, 'Katil' olarak seçilen diğer oyuncuya yakalanmadan görevleri tamamlaması ve bölgeden kaçması gerekiyor.

Geliştirici firma, oyuna PlayStation 4'te sahip olan veya PlayStation Plus ile ücretsiz bir şekilde alan oyuncuların, PlayStation 5'e ücretsiz şekilde yükseltme yapabileceklerini ve tüm ilerlemelerin yeni nesil konsola aktarılacağını söylüyor. Benzer şekilde Dead by Daylight'ın Xbox One sürümüne sahip olan oyuncular da tüm ilerlemelerini ücretsiz bir şekilde yeni nesil konsola aktarabilecek.

Popüler hayatta kalma oyunu, yeni nesil konsollarda saniyede 60 kare ve 4K çözünürlükte çalışacak. Güncellenmiş grafiklerle yeni nesil konsollara çıkacak olan oyun; haritalar, karakterler, animasyonlar, görsel efektler ve diğer birçok noktada iyileştirmelere ev sahipliği yapacak.