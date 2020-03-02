Dead or Alive 6, Can Sıkıcı Bir Kozmetik Güncellemesi Aldı

Dead or Alive 6'ya 1.60 yamasıyla yeni bir kozmetik güncellemesi geldi. Dövüşçülerin saç rengini değiştirebilmeyi sağlayan yeni özellik, oyunuların canını sıkacak bir işleyişe sahip.

Koei Tecmo Games'in rekabetçi dövüş oyunu Dead or Alive 6 yeni bir güncelleme aldı. Güncelleme, oyuncuların gerçek parayla dövüşçülerin saç rengini değiştirebilecekleri yeni kozmetik seçenekleri getirdi.

Dead or Alive 6'nın büyük ölçekli kişiselleştirme seçenekleri sunan 1.60 güncellemesi sadece PlayStation 4 platformuna geldi. Yeni kozmetik seçeneğiyle dövüşçülerinizin saçını değiştirebiliyorken, her değiştirme karşılığında para ödemek zorunda kalıyorsunuz.

Her bir değişiklik, kullanıcılara 1 dolar değerindeki 1 Premium Bilete mal oluyor. Ayrıca saç rengi değişimi için ödeme yapılmasına rağmen bu, kalıcı bir özellik olarak oyuna eklenmiyor. Yani bir karakterin saçını kahverengiden sarıya değiştirirken ücret ödüyorsunuz ve saç rengini tekrar kahverengiye çevirmek istiyorsanız tekrar ücret ödüyorsunuz.

Daha önce benzer bir sistem NBA 2K18'e gelmişti ve oyuncular kozmetik değişikliklere çok fazla para yatırmayı gerektiren oyun düzenini eleştirmişlerdi. Geliştirici 2K, NBA 2K19'da bu kararından vazgeçmiş ve oyuna, oyunculardan özür dilediği bir ara sahne dahil etmişti.

Dead or Alive 6'nın da oyuncu topluluğundan benzer bir tepki görmesi olası. Değişim başına alınan ücretler mikro ödeme yöntemleri arasında pek tercih edilmeyen, oyuncuyu kısıtlayan, sağlıksız bir strateji.

Dead or Alive 6'nın son güncellemesine ait tanıtım videosu