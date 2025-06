Palworld’ün yapımcıları tarafından geliştirilen Dead Take, psikolojik korku türünde tek oyunculu bir deneyim sunacak. Dead Take, bir aktörün kaybolan arkadaşını aradığı ve gerilim dolu olaylarla yüzleştiği birinci şahıs bakış açılı bir korku oyunu. Dead Take, Steam üzerinden yalnızca PC oyuncularına sunulacak.

Eğlence sektörünün karanlık yüzünü konu alan yeni bir korku oyunu geliyor. "Dead Take" isimli yapım, oyuncuları izole bir malikânede geçen gerilim dolu bir hikâyeye davet ediyor. Palworld'ün yapımcılarından gelen bu yeni oyun, 2025 yılında PC kullanıcılarıyla buluşacak. Surgent Studios ve Pocketpair Publishing tarafından geliştirilen Dead Take, kaybolan bir arkadaşın izini süren bir aktörün hikâyesine odaklanıyor. Oyuncular, son görüldüğü yer olan lüks bir malikâneye giderek olayın izini sürüyor. Malikânenin içinde ilerlemek için çeşitli nesnelerle etkileşime giriliyor ve video kayıtları aracılığıyla ipuçları bir araya getiriliyor. Palworld'ün yapımcılarından yeni korku oyunu Oyunda birinci şahıs bakış açısı tercih edilmiş ve tek oyunculu bir yapı sunuluyor. Malikâne içinde sanat galerisi, seçme odası ve ev sineması gibi farklı bölümler keşfediliyor. Bu alanlar, gerçek film setlerinden esinlenilerek hazırlanmış. Geliştiriciler, oyunun bazı sahnelerinde gerçek olaylardan ilham aldıklarını belirtiyor. Dead Take'in müzikleri, daha önce korku türünde çalışmaları bulunan besteci Ross Tregenza tarafından hazırlanıyor. Ayrıca ilerleyen süreçte açıklanması planlanan bir oyuncu kadrosu da projede yer alacak. Yapım Steam üzerinden yalnızca PC platformuna sunulacak.

Kaynak : https://www.gadgets360.com/games/news/dead-take-horror-game-announced-surgent-studios-pocketpair-publishing-8587299

