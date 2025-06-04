Apple, farklı kategorilerden yılın en iyi uygulamalarını seçtiği Tasarım Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. İşte Apple'a göre 2025'in en iyi oyun ve uygulamaları.

Apple, her yıl düzenli olarak geliştirici konferansı WWDC kapsamında bir “Tasarım Ödülleri” etkinliği de düzenliyordu. Bu ödüllerde, App Store’da yer alan en iyi uygulamalar seçiliyor ve geliştiriciler ödüllendiriliyordu. Şimdi ise 9 Haziran’da başlayacak WWDC 2025 öncesinde Apple Tasarım Ödülleri’nin bu yılki kazananları açıklandı.

Ödüller; inovasyondan etkileşime, sosyal etkiden görsellere ve grafiklere kadar birçok farklı kategoriyi içeriyor. Her bir kategoride hem bir oyun hem de bir uygulamanın ödül aldığını belirtelim. Aşağıdaki listeden 2025 Apple Tasarım Ödülleri’nin tüm kazananlarını görebilirsiniz.

2025 Apple Tasarım Ödülleri Kazananları

Keyif ve Eğlence

Uygulama

Capwords - KAZANAN

Lumy

Denim - Playlist Cover Maker

Oyun

Balatro - KAZANAN

Thank Goodness You’re Here

Prince of Persia: The Lost Crown

Kapsayıcılık:

Uygulama

Speechify - KAZANAN

Evolve: Daily Self-Care Coach

Train Fitness

Oyun

Art of Faune - KAZANAN

puffies

Land of Livia

İnovasyon

Uygulama

Play - KAZANAN

Moises

Capybara AI Meeting Translator

Oyun

PBJ - The Musical - KAZANAN

Pawz

Gears & Goo

Etkileşim

Uygulama

Taobao - KAZANAN

iA Writer

Mela - Recipe Manager

Oyun

Dredge - KAZANAN

Gears & Goo

Skate City: New York

Sosyal Etki

Uygulama

Watch Duty Wildfire Maps - KAZANAN

Ground News

Opal

Oyun

Neva - KAZANAN

Ahoy! From Picardy

Art of Fauna

Görseller ve grafikler

Uygulama

Feather: Draw in 3D - KAZANAN

Vocabulary - Learn words daily

CellWalk

Oyun