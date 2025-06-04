2025 Apple Tasarım Ödülleri'nin Kazananları Açıklandı: İşte Yılın En İyi Oyun ve Uygulamaları!

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Apple, farklı kategorilerden yılın en iyi uygulamalarını seçtiği Tasarım Ödülleri'nin kazananlarını açıkladı. İşte Apple'a göre 2025'in en iyi oyun ve uygulamaları.

Apple, her yıl düzenli olarak geliştirici konferansı WWDC kapsamında bir “Tasarım Ödülleri” etkinliği de düzenliyordu. Bu ödüllerde, App Store’da yer alan en iyi uygulamalar seçiliyor ve geliştiriciler ödüllendiriliyordu. Şimdi ise 9 Haziran’da başlayacak WWDC 2025 öncesinde Apple Tasarım Ödülleri’nin bu yılki kazananları açıklandı.

Ödüller; inovasyondan etkileşime, sosyal etkiden görsellere ve grafiklere kadar birçok farklı kategoriyi içeriyor. Her bir kategoride hem bir oyun hem de bir uygulamanın ödül aldığını belirtelim. Aşağıdaki listeden 2025 Apple Tasarım Ödülleri’nin tüm kazananlarını görebilirsiniz.  

2025 Apple Tasarım Ödülleri Kazananları

Keyif ve Eğlence

Uygulama

  • Capwords - KAZANAN
  • Lumy
  • Denim - Playlist Cover Maker

Oyun 

  • Balatro - KAZANAN
  • Thank Goodness You’re Here
  • Prince of Persia: The Lost Crown

Kapsayıcılık:

Uygulama

  • Speechify - KAZANAN
  • Evolve: Daily Self-Care Coach
  • Train Fitness

Oyun

  • Art of Faune - KAZANAN
  • puffies
  • Land of Livia

İnovasyon

Uygulama

  • Play - KAZANAN
  • Moises 
  • Capybara AI Meeting Translator

Oyun

  • PBJ - The Musical - KAZANAN
  • Pawz
  • Gears & Goo

Etkileşim

Uygulama

  • Taobao - KAZANAN
  • iA Writer 
  • Mela - Recipe Manager

Oyun

  • Dredge - KAZANAN
  • Gears & Goo
  • Skate City: New York

Sosyal Etki

Uygulama

  • Watch Duty Wildfire Maps - KAZANAN
  • Ground News
  • Opal

Oyun

  • Neva - KAZANAN
  • Ahoy! From Picardy
  • Art of Fauna

Görseller ve grafikler

Uygulama

  • Feather: Draw in 3D - KAZANAN
  • Vocabulary - Learn words daily
  • CellWalk 

Oyun 

  • Infinity Nikki - KAZANAN
  • Control Ultimate Edition
  • Neva 
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Kaynak : https://developer.apple.com/design/awards/
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