Apple, her yıl düzenli olarak geliştirici konferansı WWDC kapsamında bir “Tasarım Ödülleri” etkinliği de düzenliyordu. Bu ödüllerde, App Store’da yer alan en iyi uygulamalar seçiliyor ve geliştiriciler ödüllendiriliyordu. Şimdi ise 9 Haziran’da başlayacak WWDC 2025 öncesinde Apple Tasarım Ödülleri’nin bu yılki kazananları açıklandı.
Ödüller; inovasyondan etkileşime, sosyal etkiden görsellere ve grafiklere kadar birçok farklı kategoriyi içeriyor. Her bir kategoride hem bir oyun hem de bir uygulamanın ödül aldığını belirtelim. Aşağıdaki listeden 2025 Apple Tasarım Ödülleri’nin tüm kazananlarını görebilirsiniz.
2025 Apple Tasarım Ödülleri Kazananları
Keyif ve Eğlence
Uygulama
- Capwords - KAZANAN
- Lumy
- Denim - Playlist Cover Maker
Oyun
- Balatro - KAZANAN
- Thank Goodness You’re Here
- Prince of Persia: The Lost Crown
Kapsayıcılık:
Uygulama
- Speechify - KAZANAN
- Evolve: Daily Self-Care Coach
- Train Fitness
Oyun
- Art of Faune - KAZANAN
- puffies
- Land of Livia
İnovasyon
Uygulama
- Play - KAZANAN
- Moises
- Capybara AI Meeting Translator
Oyun
- PBJ - The Musical - KAZANAN
- Pawz
- Gears & Goo
Etkileşim
Uygulama
- Taobao - KAZANAN
- iA Writer
- Mela - Recipe Manager
Oyun
- Dredge - KAZANAN
- Gears & Goo
- Skate City: New York
Sosyal Etki
Uygulama
- Watch Duty Wildfire Maps - KAZANAN
- Ground News
- Opal
Oyun
- Neva - KAZANAN
- Ahoy! From Picardy
- Art of Fauna
Görseller ve grafikler
Uygulama
- Feather: Draw in 3D - KAZANAN
- Vocabulary - Learn words daily
- CellWalk
Oyun
- Infinity Nikki - KAZANAN
- Control Ultimate Edition
- Neva