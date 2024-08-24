Valve, bir süredir gündemde olan yeni oyunu Deadlock'un Steam sayfasını resmen aktif etti. Böylelikle oyun, kısmen de olsa duyurulmuş oldu.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Valve, bir süredir yeni bir oyun üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs ayında bir oynanış videosu ile sızdırılan "Deadlock" isimli oyun, bugüne kadar herhangi bir resmî duyuruya ev sahipliği yapmamıştı.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Valve, yaklaşmakta olan oyununun Steam sayfasını resmen aktif etti. Bu sayfa, Deadlock'un resmî duyurusu olarak kabul edilebilir. Ancak şirket, yeni oyunuyla ilgili ne yazık ki detaylı bir açıklama yapmadı.

Deadlock'un Steam sayfasında paylaşılan video

Deadlock konusu

Deadlock'un Steam'deki sayfası, oyunun konusuyla ilgili bir bilgi sunmuyor. Ancak bu bilgiler, daha önce ortaya çıktı. Buna göre; Valve'ın yeni oyunu Overwatch'a benzer bir yapıya sahip olacak. Ayrıca bu oyun, Türkçe arayüz desteği de sunacak.

Deadlock sistem gereksinimleri

Oyunun sistem gereksinimleri henüz açıklanmadı.

Deadlock çıkış tarihi ve fiyatı

Oyunun çıkış tarihi ve fiyatı için yapılmış resmî bir açıklama bulunmuyor.

Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.