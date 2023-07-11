Süper kahraman hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Deadpool 3 filminin setinden ilk görüntüler sızdırıldı. Videoda Wolverine ile Deadpool'u dövüşürken görüyoruz.

Süper kahraman serilerinin en çıkıntısı Deadpool, üçüncü filmiyle önümüzdeki yıl beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor. Hugh Jackman’ın yeniden Wolverine rolüne dönüşüne de göreceğimiz filmin çekim aşaması sürüyor.

Öte yandan geçtiğimiz gün neredeyse hiçbir filmde görmediğimiz kadar sızıntı yaşandı. Deadpool 3 setinde Hugh Jackman ve Ryan Reynolds ikilisinin dövüş sahnesi dahil pek çok detay sızdırıldı.

Deadpool 3 çekimlerinden sızan görüntüler [SPOİLER İÇERİR, galiba]

Wolverine ve Deadpool dövüşüyor!

Aslında ikilinin dövüşeceğini Hugh ve Ryan’ın ilk Deadpool 3 duyuru videosunda hafiften anlaşmıştık. Ancak yine de dövüşün arka planı hakkında pek bir bilgiye sahip değiliz.

Yıkılmış 20th Century Fox logosu:

20th Century Fox, Disney’in satın alımıyla birlikte 2020 yılında tarihe gömülmüştü. Yapım şirketinin adı 20th Century Studios olarak düzenlenmişti.

Yukarıdaki görüntülerde fark etmeyenlere, Hugh Jackman, çizgi romanlardaki efsane Wolverine kıyafeti içinde!

Yukarıda gördüğünüz sarı kıyafet, aslında uzun yıllardan beri beklenen bir şeydi. Bu kıyafet, Wolverine’in orijinal çizgi romanlarda giydiği kıyafet idi.

Deadpool 3’ün 3 Mayıs 2024’te vizyona girmesi planlanıyor.