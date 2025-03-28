Steam, geçtiğimiz yıl yayımlanan açık dünya hayatta kalma oyunu Deadside'ı kısa süreliğine ücretsiz hâle getirdi. Oyunu kalıcı olarak satın almak isteyenler için de efsane bir kampanya var.

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, oyuncuları memnun edecek bir kampanya başlattı. Şirket, bu kampanya kapsamında normal fiyatı 12,49 dolar olan açık dünya hayatta kalma oyunu Deadside'ı kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir hâle getirdi. Oyunu kalıcı olarak satın almak isteyen oyuncular için nefis bir kampanya var.

Geçtiğimiz yılın sonlarında yayımlanan Deadside, hayatta kalma türünü açık dünya yapısı ile birleştiriyor ve ortaya çıkan iş, oyunculardan tam not almış durumda. İşte bu oyunu daha önceden satın almak isteyen oyuncular, hafta sonu boyunca ücretsiz olarak deneyimleyebilecekler. Oyuna devam etmek isterseniz de yüzde 40 indirimden faydalanabileceksiniz.

Deadside sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i3 / AMD FX

Intel Core i3 / AMD FX Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 1030 / AMD RX 550

NVIDIA GeForce GT 1030 / AMD RX 550 Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) İşlemci: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5

Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 580

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 580 Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Deadside fragmanı:

Oyunun normal fiyatı ne kadar?

Deadside, normal koşullarda 12,49 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Ancak kampanya kapsamında yüzde 40 indirime giren oyun, 3 Nisan tarihine kadar 7,49 dolar karşılığında satın alınabilecek.

Eğer siz de Deadside için başlatılan kampanyaya dahil olmak isterseniz buradaki bağlantı üzerinden oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.