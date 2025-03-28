Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, oyuncuları memnun edecek bir kampanya başlattı. Şirket, bu kampanya kapsamında normal fiyatı 12,49 dolar olan açık dünya hayatta kalma oyunu Deadside'ı kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir hâle getirdi. Oyunu kalıcı olarak satın almak isteyen oyuncular için nefis bir kampanya var.
Geçtiğimiz yılın sonlarında yayımlanan Deadside, hayatta kalma türünü açık dünya yapısı ile birleştiriyor ve ortaya çıkan iş, oyunculardan tam not almış durumda. İşte bu oyunu daha önceden satın almak isteyen oyuncular, hafta sonu boyunca ücretsiz olarak deneyimleyebilecekler. Oyuna devam etmek isterseniz de yüzde 40 indirimden faydalanabileceksiniz.
Deadside sistem gereksinimleri:
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i3 / AMD FX
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GT 1030 / AMD RX 550
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5 / AMD Ryzen 5
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 580
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Deadside fragmanı:
Oyunun normal fiyatı ne kadar?
Deadside, normal koşullarda 12,49 dolar karşılığında satın alınabiliyor. Ancak kampanya kapsamında yüzde 40 indirime giren oyun, 3 Nisan tarihine kadar 7,49 dolar karşılığında satın alınabilecek.
Eğer siz de Deadside için başlatılan kampanyaya dahil olmak isterseniz buradaki bağlantı üzerinden oyunun Steam sayfasına ulaşabilirsiniz.