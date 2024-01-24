Kojima'nın ilginç "kargo simülatörü" Death Stranding, birkaç gün içerisinde iPhone, iPad ve Mac cihazlarda oynanabilir olacak.

Hideo Kojima oldukça ilginç oyunlarla karşımıza çıkan efsanevi bir oyun yapımcısı. Kendisinin imzasını taşıyan Death Stranding ise özellikle pandeminin ilk dönemlerine denk gelen ve dağ bayır çayır yürüdüğümüz, "kargo simülatörü" olarak adlandırılan bir yapım. Ufak bir gecikme ile de olsa bu yapım artık Apple cihazlarda oynanabilir olacak.

M serisi çipe sahip Mac'lerde Death Stranding oynanabilecek

30 Ocak'ta erişime açılacak olan oyunu oynayabilmek için Apple kullanıcılarının iPhone 15 Pro modellerinden birine ya da M serisi çiplere sahip iPad veya Mac'e sahip olmaları gerekecek. Oyunun fiyatı ise 599 TL olacak.

Ayrıca oyunun Apple cihazlarda yer alacak sürümü doğrudan "Director's cut" versiyon olacak, yani temel oyunda yer almayan bazı ekstralar da bu oyunlarda yer alacak. Bu ekstralara yeraltı fabrikası gibi bazı ek mekanlar, daha uzun ve kapsamlı görevler ve paketleri teslim etmek için kullanabileceğimiz yeni yöntemler de dahil.

Death Stranding şimdilik dinlenmeyecek

Kojima, Death Stranding için tasarladığı evrenle işini de bitirmiş değil. Oyun sektörünün kulislerinde dolaşan dedikodulara göre Kojima şimdiden bir devam oyunu üzerinde çalışıyor, hatta bu oyunla ilgili detaylar da önümüzdeki birkaç hafta içinde duyurulmaya başlanacak.

Kojima Productions ayrıca indie film sektörünün önde gelen firmalarından A24 ile de bir anlaşma yapmış ve bir Death Stranding filmi üzerinde çalışmalara başlamıştı.